Aywaille stelt zich ook kandidaat voor EK Jeugd

Het team van CAI Aywaille is al jaren actief in de organisatie van internationale menwedstrijden, waaronder het Belgisch kampioenschap en enkele weken geleden een internationale twee / drie-sterrenwedstrijd.

Aywaille, gelegen dichtbij Luik tussen het Ardense heuvelland en het bergriviertje Amblève, biedt met zijn rotsen aan de achterzijde een prachtig decor aan het wedstrijdterrein.

Voor degenen die het wielersport volgen: Aywaille ligt in hetzelfde gebied waar de finale van de wielerklassieker Luik – Bastenaken – Luik plaatsvindt, vlakbij ‘La Rédoute’: de venijnige heuvel waar de wielrenners zich op stukbijten op weg naar de finish.

De organisatie van Aywaille houdt vast aan de oorspronkelijke datum, midden in de schoolvakanties van de jonge menners en vindt dat het EK centraal in Europa moet plaatsvinden om zoveel mogelijk jeugd de kans op deelname te geven. De KBRSF en de Belgische nationale mencommissie ondersteunen de kandidaatstelling in het belang van de toekomst van de jeugd-mensport.

Mark Wentein, vice president van de Belgische mencommissie en chef d’équipe van de vierspannen ondersteunt de kandidaatstelling: “Dit is hét moment om onze jonge menners een podium te geven en te ondersteunen door de uitdaging aan te nemen. Het huidige Belgische vierspanteam heeft de jongste menners van alle deelnemende landen en heeft haar succes te danken aan deze competities. Alle reden om de organisatie van Aywaille te supporteren.”