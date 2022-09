Baborówko 2022: Rens Egberink aan de leiding na marathon

Daniel Schneiders wint marathon

Bij de vierspannen ging de overwinning naar de Oostenrijker Daniel Schneiders. Boyd Exell moest genoegen nemen met de tweede plaats maar door zijn goede dressuurscore, waarmee hij bijna tien punten voorsprong creëerde op zijn concurrentie, staat hij nog op de eerste plaats in het tussenklassement.

“We houden het WK, dat over 2,5 week al plaatsvindt, in ons achterhoofd tijdens deze wedstrijd. We wilden de marathon vloeiend en snel te rijden zonder risico’s te nemen. Het parcours is geweldig hier. Ook het publiek en de organisatie laten niets te wensen over. We willen volgend jaar heel graag terugkomen”, vertelt Boyd Exell.

De derde plaats ging naar de Duitser Markus Stottmeister.

Rens Egberink bovenaan in tussenklassement

De Pool Marek Baryłko won de marathon van de tweespannen. Zijn landgenoot Szymon John werd tweede en de derde plaats ging naar Rens Egberink met Kulano en Jeamon van de Martha Hoeve Texel. Door de kleine verschillen in de dressuur heeft Rens Egberink de volledig Duitse top 3 na de dressuur achter zich gelaten. Hij staat nu boven Torsten Koalick, Carola Slater-Diener en Sandro Koalick.

Toch staat de top drie op minder dan een bal afstand van elkaar. Er is nog vanalles mogelijk!

Rens Egberink