Baborówko 2022: Rens Egberink tweede, landenteams Nederland derde en vierde

Vierspannen

Boyd Exell wist meer dan twintig strafpunten minder te behalen dan zijn concurrentie. De Oostenrijker Daniel Schneiders wist het dichts in de buurt te komen en eindigde op de tweede plaats. Anna Sandmann moest genoegen nemen met 13 strafpunten meer dan Schneiders en eindigde als derde.

Met de resultaten van haar landgenoten Markus Stottmeister en Christoph Sandmann won Duitsland de landenwedstrijd van de vierspannen. De overwinning van Boyd Exell en de twaalfde plaats van Tor van den Berge bracht Australie naar de tweede plaats en Polen eindigde als derde in de landenwedstrijd.

Door de achtste plaats van Theo Timmerman en de tiende plaats van Hans Heus werd Nederland vierde van de vier landenteams, met vier strafpunten meer dan de Polen.

“Dit was een hele fijne wedstrijd als voorbereiding op het WK over drie weken. De sfeer was super en we voelden ons erg welkom”, vertelt Daniel Schneiders.

Podium landenwedstrijd vierspannen

Rens Egberink tweede

Voordat de vaardigheid van de tweespannen begon stond Rens Egberink op de eerste plaats, maar de verschillen waren klein. De top drie, bestaande uit Egberink, Sandro Koalick en Carola Slater-Diener stonden op minder dan één bal afstand van elkaar. Doordat er voor Rens Egberink twee ballen vielen in de vaardigheid, moest hij zijn eerste plaats afstaan aan Sandro Koalick, die één bal liet vallen.

Vorig jaar reed Rens Egberink zijn eerste internationale wedstrijd in Nebanice, Tsjechië. “Beekbergen zou eigenlijk onze laatste wedstrijd van het seizoen zijn, maar omdat dat zó goed ging en de paarden me veel vertrouwen gaven, vond ik het jammer om in augustus het seizoen al af te sluiten”, vertelt Egberink. “Daarom besloten we om de uitdaging van een wedstrijd zoals Baborówko aan te gaan. Als je dan na de dressuur ongeveer ex-equo staat met de nummer een, twee en drie en met de marathon kan opschuiven naar de eerste plaats in het tussenklassement, is het natuurlijk erg gaaf om in de vaardigheid als laatste binnen te mogen rijden.”

Egberink wist dat hij zich een bal kon permitteren, maar slaagde erin het hoofd koel te houden. “De druk was natuurlijk hoog, maar de paarden waren goed hersteld van de marathon, de focus was top en ze hadden power genoeg. Op poort 7d trokken ze iets aan, waardoor de eerste bal viel. Ik dacht nog: ‘We zitten goed. Gewoon blijven rijden nu.’ Van poort 13 naar 14 moest je iets opsturen. De paarden trokken daar een klein beetje aan, waardoor ik moest remmen in de oxer. Dat wil je natuurlijk niet, want dan trekken ze de koets minder recht naar voren. Daardoor viel de tweede bal, maar ik wist dat ik daarmee nog op het podium zou blijven. En als dat uiteindelijk lukt, op een wedstrijd zoals deze, dan geeft dat een enorme kick.”

"Het klopte"

Voor Torsten Koalick viel één bal en voor Carola Slater-Diener vielen er drie. Daardoor eindigde Slater-Diener op de vierde plaats en Torsten Koalick als derde. Ondanks dat het resultaat van Sebastian Warneck (vijfde plaats) meetelde voor de landenwedstrijd in plaats van de derde plaats van Torsten, won Duitsland de landenwedstrijd.

De tweede plaats ging naar Polen en met het resultaat van Rens Egberink en Leo van der Burgt eindigde Nederland als derde van de vijf deelnemende landen.

“Het was een echte belevenis hier”, vertelt Egberink. “De terreinen zijn top, de hindernissen zijn gloednieuw en gebouwd voor de toekomst en de organisatie werkt ontzettend hard. Zo zijn er bijvoorbeeld niet twee wasplaatsen, maar tien op een rij. We konden ’s avonds eten in de VIP-tent, het traject van de marathon was goed en ondanks dat de marathon zwaar was, was er genoeg tijd om de paarden op het traject langs de bosrand te laten herstellen. Het klopte helemaal.”

Podium landenwedstrijd tweespannen

Het was een succesvolle eerste editie van de internationale menwedstrijd in Baborówko. “We zijn blij bekend te kunnen maken dat het mennen een vast onderdeel gaat worden op onze kalender in de toekomst”, aldus de organisatie. De wedstrijd van volgend jaar staat gepland van 1 tot en met 3 september 2023 en zal wederom een landenwedstrijd zijn voor twee- en vierspannen.

De menwedstrijd was het laatste evenement van dit seizoen voor het paardensportcentrum in Baborówko. Dit jaar werden er internationale wedstrijden in drie verschillende disciplines georganiseerd: eventing, springen en mennen.

