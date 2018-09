Bartolomiej Kwiatek: ‘Sonet was er nu klaar voor’

Kwiatek won in 2010 zilver op het WK in Pratoni en zijn zus Weronika pakte twee jaar geleden individueel zilver. Het WK in Kronenberg begon voor hem met een vijfde plaats in dressuur en een tweede plek in de marathon. Na twee onderdelen staat hij met een minimaal verschil op Saskia Siebers aan de leiding.

In de marathon leek zijn 10 jaar oude hengst Sonet alles vanzelf te doen. In het hout kon Bartolomiej zonder aandringen nog accelereren en bijna alles leek te kloppen. ‘Ik ben heel blij met mijn paard vandaag. Het is het resultaat van veel jaren werk en geduld,’ vertelt Bartolomiej. Sonet is door hem zelf als jong paard opgeleid en zeker niet de makkelijkste. Hij staat hoog in het bloed wat het niet eenvoudig maakt hem te rijden. De hengst wordt ook gebruikt in de dekdienst en is daardoor op wedstrijden vaak afgeleid. ‘Vandaag had hij daar helemaal geen last van. Hij was helemaal bij mij en dat was heerlijk rijden,’ zegt hij over zijn race. ‘In hindernis 6 maakte ik een klein foutje en ik was eigenlijk boos op mezelf. Gelukkig zei mijn zus Weronika, die tevens mijn trainer is, dat ik me gewoon moest concentreren op de volgende hindernis en het liep geweldig. Ik hoefde alleen maar aan te geven waar ik heen wilde en hij ging! Sonet wil zo graag voor me werken. Dat is ook wel eens zijn probleem, maar vandaag klopte alles.’

Waarom Weronika nu niet meerijdt? ‘We hebben veel jonge paarden die we opleiden. Zij gaat volgende week op het WK voor jonge menpaarden rijden. Ze is hier als teamtrainer en ik ben heel blij met haar in die rol.’ Bartolomiej vervolgt: ‘Wij leiden veel jonge menpaarden op. Zo is het met Sonet ook gegaan. Prachtig werk, paarden zij nou eenmaal geen computers, er is geen standaard gebruiksaanwijzing.’

Over zijn resultaten op dit WK na twee onderdelen is hij dik tevreden. ‘Ik ben super trots. Vooral op mijn paard en mijn grooms. We doen dit met ons hele team, dus ik ben ook heel dankbaar voor wat mijn zus doet in haar rol als trainer. Ik vind het ook gaaf dat ik met een Pools gefokt paard zo hoog eindig.’

Wat verwacht hij in de vaardigheid? ‘Ik wil gewoon foutloos rijden. Maar of dat lukt? De druk is natuurlijk heel hoog. En ik zou heel graag met ons Poolse team een medaille pakken.’