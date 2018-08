Beekbergen 2018: Koos de Ronde heeft vierde titel in het vizier

De Ronde heeft in Beekbergen een uitstekende generale repetitie voor de Wereldruiterspelen in Tryon. In de uitdagende marathon van de Hongaarse parcoursbouwer Gabor Fintha, klokte de menner uit Zwartewaal twee keer de snelste hindernistijd en drie keer de een na snelste tijd. Zijn snelle rit leverde hem de overwinning in de marathon op. In de internationale wedstrijd, waar het NK onderdeel van uitmaakt, is Koos de Ronde opgeklommen naar de derde plaats.

De Amerikaan Chester Weber eindigde in de marathon op de vierde plaats, maar gaat nog steeds ruim aan de leiding in de vierspanrubriek. Christoph Sandmann was op drie marathonhindernissen de snelste, maar verloor wat tijd op hindernis vijf. De tweede plaats in de marathon leverde de Duitser een voorlopige tweede plek op in het algemeen klassement, maar zijn voorsprong op Koos de Ronde bedraagt minder dan een halve strafpunt.

Mark Weusthof, vooraf wellicht de grootste concurrent van Koos de Ronde in de strijd om het Nederlandse kampioenschap, verloor kostbare tijd op de laatste marathonhindernis. Het gat tussen Koos en Mark bedraagt nu bijna 19 punten. Edwin van der Graaf staat na vandaag op brons.

Oranje tweespannen vooraan

De Nederlandse tweespanrijders domineerden vandaag de marathon op de terreinen van Riant Equestrian Centre. Stan van Eijk werd de winnaar door zeer constant te presteren op de zeven marathonhindernissen. Op zes hindernissen werd voor zijn span zelfs een top drie tijd geklokt. De menner uit Schinveld steeg door zijn knappe prestatie tien plekken in het tussenklassement en staat nu op de voorlopige zesde plaats.

Antonie ter Harmsel, de beste Nederlander bij de dressuur in Beekbergen, liet ook in de marathon zijn goede vorm zien door slechts een kleine twee seconden langzamer te zijn dan de winnaar. Door zijn tweede plaats in de marathon staat Ter Harmsel nu derde. Tristan Verheijen en Raymond Letteboer eindigden op plaatsen drie en vier in de marathon en maakten het Oranje-feestje compleet.

De regerend wereldkampioen Martin Hölle, heeft zijn leidende positie in het klassement kunnen vasthouden door zijn vijfde plaats in de marathon. Op hindernis twee klikte hij de snelste tijd, maar hij verloor wat op de Nederlandse menners op de laatste paar hindernissen. De Italiaanse thuisrijder Claudio Fumagalli bezet na de marathon de tweede plaats in het klassement, met slechts een nipte voorsprong op Antonie ter Harmsel.

Paramenners

Slechts twee paramenners kwamen aan de start van de marathon. Francisca van den Elzen zette de snelste hindernistijden neer en gaat nu aan de leiding.

Morgen staat de afsluitende vaardigheid op het programma. In de ochtend voor de paramenners en de tweespannen en in de middag voor de vierspannen. Dan weten we wie zich Nederlands kampioen bij de vierspannen mag noemen.

