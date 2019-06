Beekbergen 2019: Martin Hölle rijdt concurrentie op grote afstand

Martin Hölle werd unaniem door alle juryleden op de eerste plaats gezet en op zijn protocollen kreeg hij zelfs drie keer een 10 toebedeeld. Met een score van bijna 80 procent, vertaald naar een puntentotaal van 33,13 heeft de Hongaar een grote voorsprong op Australiër Tor van den Berge (41,92) en zijn landgenoot Kristóf Osztertág (45,91) in het tussenklassement.

Antonie ter Harmsel reed zijn Zardonis en Enola naar een voorlopige zesde plaats met 49,71 punten. Ter Harmsel was tevreden met zijn resultaat: “In het begin van het seizoen was het heel goed; toen had ik twee wedstrijden dat het niet helemaal ging zoals ik graag wou, en nu had ik het span weer goed voor elkaar. Er zaten nog wel wat kleine foutjes in, maar ik was tevreden.” De voorsprong van Hölle in het klassement lijkt niet te overbruggen volgens Ter Harmsel: “De afstand is te groot. Je moet gaan rijden voor een tweede plaats, of hij moet een fout maken, maar normaal gesproken kun je dit niet meer inhalen.”

Morgen vanaf 10.00 uur rijden de VIPs en de paramenners hun dressuurproef. Vanaf 11.50 uur betreden de vierspannen de dressuurpiste en starten zeven Nederlandse vierspanrijders de strijd om de nationale titel.

