Beekbergen 2019: Warme dagen op het Paardenspektakel

Bezoekers

Kom je naar de wedstrijd: smeer je goed in, zorg voor bedekking van je hoofd en neem eventueel een flesje water mee. Zoek af en toe de schaduwplekken op. Verder kun je overal aan voldoende verfrissingen komen.

Neem je je hond mee? Laat deze dan niet achter in de auto en zorg dat hij voldoende kan drinken.

Paarden

De paarden staan bij ons op de eerste plaats. Daarom is er continue overleg met de dierenartsen en zijn er bovendien extra dierenartsen aanwezig om toezicht te houden op het paardenwelzijn.

In overleg met de veterinairen zijn voor de marathon van morgen aanpassingen gedaan. De trajecten zijn verkort en lopen via schaduwrijke paden. Verder zijn de tijden verruimd, zodat de paarden niet kunnen worden overvraagd.

Er zijn veel extra koelingsmogelijkheden voor de paarden gemaakt met water en ijs. Ook is er een ‘koelstraat’ waarin de paarden worden gekoeld met ventilatoren die water verspreiden. Dit systeem wordt ook op andere internationale paardensportevenementen gebruikt waar het warm is, zoals op de Olympische spelen. Overigens is het goed om te weten dat de luchtvochtigheid laag is waardoor de paarden minder last van de warmte hebben dan je zou denken.

Wij rekenen op een mooie en paardvriendelijke wedstrijd en houden met de veterinairen het welzijn van de paarden continue in de gaten.

Bron: www.caibeekbergen.nl

