Beekbergen 2022: Deelnemers bekend

Een sterk veld van 32 vierspanrijders zullen de strijd aanbinden. Voor hen is Beekbergen een belangrijke graadmeter in de aanloop naar het wereldkampioenschap dat in september wordt verreden in Italië. De winnaar van onze vorige editie van CAI Beekbergen, de Fransman Benjamin Aillaud is ook van de partij. De deelnemende Nederlandse vierspanrijders binden bovendien de strijd aan om het Nederlands kampioenschap, waarbij Koos de Ronde zijn titel verdedigt.

Bij de tweespannen doen 34 aanspanningen mee. Onder hen regerend wereldkampioen Martin Hölle, die ook de laatste editie van CAI Beekbergen won. Verder rijden 4 deelnemers de VIP-klasse en gaan er 5 Paramenners met een enkelspan van start. De Paramenners strijden, net als de vierspannen, om het Nederlands kampioenschap in hun rubriek.

