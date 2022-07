Beekbergen: Bram Chardon leidt bij de vierspannen

Eerste starter Chester Weber ging lang aan de leiding. Toch werd hij geklopt door onze landgenoot. Vooraf had Bram dit natuurlijk niet durven dromen. “In het losrijden kreeg ik meteen al een heel goed gevoel. Dus ik dacht al een beetje dat het mogelijk was om onder de 41 van Chester te komen. Ja, en dat ik dan 37,52 rijd, is natuurlijk kicken.” De proef was mooi ontspannen en harmonieus. De paarden lieten mooie verruimingen zien en werkten goed samen. Grote fouten waren er niet en die had Chester wel, omdat zijn achterwaarts mislukte. “Ik had nu Idool weer voorop en dat leverde echt meerwaarde”, legt Bram uit. “Door hem werden alle paarden beter. Ja, ik heb de dressuur nu echt goed op de rit. Hier ben ik super blij mee!”

Nog meer sterke proeven

Misdee Wrigley Miller kwam heel dicht in de buurt van de score van haar landgenoot. Met 41,85 was het maar een minimaal verschil. Zij staat nu derde. Ze presenteerde de paarden van Boyd Exell in een fraaie proef.

Bij de Paramenners zette het jurycorps Ingmar Veneman unaniem op kop. Zij scoorde een mooie 47,36 strafpunten met een sterk gereden proef.

Morgen wordt de marathon verreden. Rond 10 uur komt de eerste aanspanning in het B traject dat 7 hindernissen telt. Voor het publiek zijn de hindernissen goed te volgen want alles is rond het hoofdterrein gesitueerd. Na de marathon is er een extra shownummer dat in het teken staat van de tuigpaardfokkerij.

Klik hier voor alle uitslagen en de startlijsten