Beekbergen: Bram Chardon vergroot zijn voorsprong

Balletjes

Ewoud Boom won bij de tweespannen de marathon. Hiermee is hij naar de vijfde plaats in het klassement gestegen. Dressuurwinnaar Martin Hölle werd derde, maar staat in het klassement nog fier aan de leiding. De menners hadden allemaal wel een hindernis waar het net even niet liep. En er rolde nogal eens een balletje. Parcoursbouwer Johan Jacobs legde uit dat vooral in de mobiele hindernissen veel afrijdbare elementen (balletjes) waren. Hiermee wil hij ervoor zorgen dat er paardvriendelijk wordt gereden.

Ewoud Boom won de marathon bij de tweespannen

Pechballetjes

Bij de vierspannen deed laatste starter Bram Chardon er een schepje bovenop. Hij vergrootte zijn voorsprong door ook de marathon te winnen en leidt het klassement met iets minder dan 128 strafpunten. Koos de Ronde was gebrand op de marathonwinst, maar moest genoegen nemen met plek 2. In twee hindernissen tikte hij er een balletje af. Zijn mooie marathonresultaat heeft hem in het klassement doen stijgen naar plaats 2. Maar het verschil met Bram Chardon is groot, want Koos de Ronde staat op 141,74 strafpunten. Bram is blij met zijn mooie uitgangspositie. “Ik wil hier natuurlijk graag punten verzamelen voor de wereldbekerkwalificatie. Maar ik ben nog nooit Nederlands kampioen geweest bij de paarden en dat wil ik heel graag.”

Bram Chardon in actie in de marathon

