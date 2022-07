Beekbergen: Ingmar Veneman blijft aan de leiding bij NK Paramennen

Het was alsof Aad van Marwijk even op gang moest komen, maar hij was in de hindernissen 2 tot en met 7 het snelst. Ingmar Veneman was per hindernis gemiddeld zo’n 5 seconden langzamer, maar na haar winst in de dressuur gisteren lukte het toch om de koppositie in dressuur vast te houden.

Fijn paard en fijne groom

Drie jaar geleden kocht Ingmar de schimmel Siglavy Linada van Saskia van Heesch. Inmiddels zijn ze steeds meer een combinatie geworden. “Ik heb nu een heel fijn paard en een fijne groom”, vertelt Ingmar. In de wedstrijd is Saskia van Heesch nu haar groom. De nu 16-jarige Lippizaner Siglavy Linada is een paard dat in de dressuur wat meer brengt. “Het had hier nog wel wat beter gekund”, is Ingmar kritisch over haar proef. Maar met 47,36 strafpunten in de dressuur nam ze direct een grote voorsprong op haar concurrenten. “Ik moet wel wennen hoor. Hij heeft wel dezelfde kleur als mijn andere paard, maar deze is echt heel anders. Hij is wat stoerder en wil hard werken. Maar hij laat zich fijn sturen. Hij blijft mooi recht. Morgen is de vaardigheid en dat is wel mijn favoriete onderdeel. En dat geldt ook voor mijn paard. Hij vindt het leuk en ik vind het leuk!” Ingmar is dus blij met de stappen die ze maken en morgen is bekend hoe het podium van de Paramenners er uit komt te zien.

Ingmar Veneman in haar winnende proef op vrijdag

