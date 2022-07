Beekbergen is klaar voor het Paardenspektakel

Na twee jaar afwezigheid door de coronapandemie staat de organisatie te popelen om van start te gaan. Donderdag start de wedstrijd met de dressuur voor de tweespannen. Naast de gewone prijzen en de NK medailles is er een bijzondere prijs voor de Nederlandse tweespanrijders. De oprichters van de menwedstrijd Beekbergen, de familie Van Tergouw, hebben in 1992 de Van Tergouw plaquette ingesteld. Dat is een wisselprijs voor de beste Nederlandse tweespanrijder van de internationale menwedstrijd in Beekbergen. De afgelopen twee edities (2018 en 2019) won Antonie ter Harmsel deze prijs. Hij rijdt mee bij de vierspannen, dus het is zeker dat er een nieuwe winnaar van deze bijzondere prijs komt. Benieuwd wie deze wisselprijs eerder al wonnen? Bekijk dan hier het overzicht van voormalige winnaars.

In 2019 won Antonie ter Harmsel voor de tweede keer de Van Tergouw Plaquette (Foto: Oscar de Wit)

Show Veluwe Hunt

Op de laatste wedstrijddag (zondag 31 juli) is er een bijzondere show van de Veluwe Hunt. Deze show wordt mogelijk gemaakt door Garvo. Dit bedrijf heeft als doel een bijdrage te leveren aan een wereld waarin mensen en dieren alle ruimte hebben om van het leven te genieten – dat is (samen)leven. Hét voorbeeld van de samenwerking tussen mens en dier is de Veluwe Hunt. De meute honden voorop, en paard en ruiter er achteraan: een prachtig gezicht.

Klik hier voor de website van de organisatie

Klik hier voor de wedstrijdinformatie

De Veluwe Hunt komt in actie met hun honden tijdens een show op de slotdag van CAI Beekbergen

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.