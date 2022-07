Beekbergen: Martin Hölle maakt het perfect af

Het parcours dat Johan Jacobs voor de deelnemers had neergezet had eerlijke lijnen, maar was pittig genoeg. Uiteindelijk reden 4 tweespannen foutloos en binnen de tijd. Met de nodige combinaties en een aantal smalle poorten was het de kunst om secuur te sturen. De decoratieve ijzeren paarden in het midden van de piste leverden enkele rijders wat probleempjes op, omdat de paarden daar toch wel naar keken. Naast Martin Hölle waren er foutloze rondes voor Raymond Letteboer, Franck Grimonprez en Folke Rohrsson.

Martin Hölle liet geen steken vallen in de vaardigheid

Tergouw plaquette voor Ewoud Boom

Beste Nederlander was Ewoud Boom, met een vierde plaats. Dat betekende dat hij uit handen van de familie van Tergouw de wisselprijs voor het beste Nederlandse tweespan ontving.

Klik hier voor alle uitslagen

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.