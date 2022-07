Beekbergen 2022: Martin Hölle wint dressuur tweespannen

Van de 32 deelnemers scoorde Martin Hölle de hoogste punten. Hij leidt de wedstrijd met 35,74 strafpunten. De 5 juryleden plaatsten hem unaniem op de eerste plaats. Martin had naast de schimmel Eppie een nieuw paard staan, de achtjarige Juventus. “Ik was er heel tevreden over”, zegt hij. “Het was voor Juventus zijn eerste wedstrijd. Natuurlijk trainen we hem al veel langer en dat gaat heel goed. Het was voor het eerst in zo’n entourage. Qua maat en gangenwerk past Juventus mooi naast routinier Eppie. In het begin maakte de schimmel zich wat groot en Juventus had wat spanning. Maar in het tweede deel van de proef kwam de ontspanning.”

Martin Hölle scoorde vandaag het hoogst

Top 4 onder 50 punten

Amely von Buchholtz reed ook een fraaie proef. Het was een mooi harmonieus geheel waarbij de schakelingen en overgangen goed werden uitgevoerd. Het waren wat kleine spanninkjes waardoor ze de score van Martin niet kon verbeteren. Zij staat nu tweede met 44,94. De Fransen François Dutilloy en Franck Grimonprez reden ook uitstekende proeven en completeren het kwartet dat onder de 50 strafpunten reed. Beste Nederlander was Rens Egberink. Hij staat 6e met 53,9.

Morgen is het de beurt aan de vierspannen en de paramenners. De eerste deelnemers die van start gaan rijden in de VIP class vanaf 9.00 uur.

Bekijk hier alle uitslagen

Rens Egberink was beste Nederlander in de tweespandressuur

