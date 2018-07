Beesd: drie zonovergoten en gezellige wedstrijddagen

Omdat de ruimte in Beesd bijna grenzeloos is, werd bovendien op zaterdag de mogelijkheid geboden aan de enkelspannen paard de FEI dressuurproef en een vaardigheidsparcours te rijden onder het toeziend oog van een driekoppige jury en de bondscoach.

Daarnaast maakte een handjevol menners gebruik van de mogelijkheid een reguliere dressuur- en vaardigheidswedstrijd te rijden. Met dit extraatje naast de samengestelde menwedstrijd werd het opnieuw een evenement dat zich kenmerkt door een bijzondere omgeving, gezelligheid en organisatorische veerkracht.

Niet zwaar

Zijn de omstandigheden in Beesd normaliter zwaar, nu was door de droogte de ondergrond een stuk harder, waardoor de omstandigheden lichter waren. De warmte speelde bijna niemand parten. Regelmatig stak er een briesje op en pony’s en paarden zijn inmiddels al zo aan de huidige temperaturen gewend dat er door de veterinairs nauwelijks problemen werden geconstateerd als gevolg van de warmte.

Klasse L

In de grote L-rubrieken werd volop gestreden om de prijzen. Van de vijf te rijden hindernissen was de technische hindernis 3 voor de meesten de scherprechter. Hier viel menig balletje en moest alles meezitten om er soepeltjes doorheen te sturen. Bij de enkelspannen paard won Ekelien ’t Hoog de marathon en de vaardigheid. Zij bleef dressuurwinnaar Jack van de Water daarmee nipt voor. Ekelien won de wedstrijd, Jack werd tweede, maar was wel Districtskampioen.

Jeugdtalent Milou Stok won bij de pony-enkelspannen en werd Districtskampioen. De reservetitel en de tweede plaats in het klassement waren voor Laura Kroeze.

Ook een spannende wedstrijd bij de ponytweespannen. Eline Geurs won met overmacht de marathon met haar razendsnelle minipony’s. Anouk de Haas was het meest constant en won de wedstrijd, Jorn van Olst werd tweede én Districtskampioen.

M enkelspannen

In de M-rubrieken is goed te zien dat deze klasse een mix is van ervaren en minder ervaren combinaties. De ervaren Arie Dibbits maakte dit seizoen de keuze voor zijn talentvolle paard Hert, die hij ervaring laat opdoen in de klasse M. Dibbits kwam, zag en overwon. In dressuur bleef Wilma Meulendijks hem nog voor. Maar de vaardigheid was met slechts één afgeworpen balletje voor Arie Dibbits. In de marathon was hij in vijf van de zes hindernissen veruit het snelst van iedereen en won. Mike van Wijk stuurde Baci, het paard van zijn levenspartner Inge van der Zwaag, naar een keurige tweede plek. De pony-enkelspanrubriek werd gewonnen door Geke Blokland.

Spannende Z-rubrieken

Zaterdag, op de slotdag in Beesd kwamen de M- en Z-combinaties goed voor de dag. Een dag eerder reden zij dressuur en vaardigheid, waarbij de door parcoursbouwer Arjan Kleinjan ontworpen vaardigheid ronduit lastig was. Het parcours kenmerkte zich door veel gedraai, waardoor het niet meeviel om zonder tijdfouten te finishen.

Rian van Arkel bleef samen met Larissa Reints foutloos in de vaardigheid in de M-klasse bij de tweespan pony’s. Rian reed een dijk van een marathon en stuurde haar tweespan naar de overwinning en won tevens de Districtstitel. Gijs van Veluw werd knap tweede.

In de klasse Z bij de enkelspan paarden was Jacqueline de Groot met Whisper niet te kloppen: ze reed ver onder de tachtig punten (77,72) en werd tweede in de eindrangschikking. Dressuurwinnares Elke van der Snoek kon het geweld van haar concurrenten niet bijhouden in de marathon en werd overall derde. Koen van Aarle won met slechts 1,43 aan tijdfouten de vaardigheidsproef. Hij rook kansen in de marathon, maar verspeelde die bijna in hindernis 2. Bijna nam hij de F-poort van de verkeerde kant, maar na een noodstop toen hij nog net niet door de poort was, kon hij achteruit en opnieuw vanaf de juiste kant aanrijden. Dat kostte hem veel extra tijd, maar desondanks won hij de enkelspanrubriek.

Wybe Kramer heeft de klik met zijn nieuwe tweespan gevonden en won de Z-klasse tweespan paarden voor routinier Erik Couwenberg. Edwin van der Graaf en Peter de Ronde wisselden stuivertje bij de langspannen: Van der Graaf won.

Pony’s klasse Z

De ponymenners voelen zich in Beesd als een vis in het water. Dit jaar geen NK op deze wedstrijd, maar wel dezelfde winnaars als voorgaande edities. Marissa Schuiling stuurde Kyra met overmacht naar de eerste plaats in de enkelspanrubriek. Na de tegenslag in Beesd vorig jaar beklom zij opnieuw het hoogste treetje van het erepodium.

Cas Hendriks won dressuur en marathon bij de tweespannen en schreef in zijn rubriek de wedstrijd op zijn naam. Dirk Neerincx was ijzersterk in de vaardigheid en werd tweede.

Vierspanmenner Joey van der Ham won geen enkel onderdeel, maar was overall de beste. Hij won op de plek waar hij twee jaar geleden Nederlands kampioen werd. Gerco van Tuijl had op zijn ‘thuiswedstrijd’ de grootste schare fans en won de marathon. Hij eindigde in het klassement als vierde, achter Henkdrik Jan Beekhuizen en Jannes Kinds.

