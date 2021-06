Belgen domineren tijdens World Cup-kwalificatie Saumur

Overwinningen

Rodinde Rutjens en Jan de Boer wisten beide hun concurrenten achter zich te houden in de dressuur en marathon en eindigden allebei vierde in de vaardigheid. Daarmee was de overwinning zowel bij de tweespan- als bij de vierspan pony’s voor Nederland.

Vierspan paarden

Met name voor de tweespan- en vierspan paarden was de dressuur vrijdag zwaar door de vele regenval die dag. “De dressuurproef werd een trekproef”, aldus Koos de Ronde. Toch wist hij zijn paarden met zeer veel takt naar de vierde plaats in de dressuur te rijden. Zowel Dries Degrieck (B) als Glenn Geerts (B) reden een hele snelle marathon en wisten daarmee op de eerste en tweede plaats te eindigen. De Ronde maakte het podium compleet.

Koos de Ronde tijdens de dressuur in Saumur

Stuurfout

Chantalle Boogaarts debuteerde met Dion in de 3* enkelspan pony. Door een stuurfout in de marathon telt het eindresultaat helaas niet mee. “Vorig jaar reed ik pas de eerste internationale wedstrijd met Dion. Dat was in Exloo. Daarvoor heeft hij één keer M gelopen (meteen districtskampioen) en één jonge paarden wedstrijd. Hij is dus nog erg onervaren en bij mij ontbrak het wedstrijdritme. Ik was te veel bezig met de lastige bocht van B naar C in hindernis 3, waardoor ik hem geblokkeerd heb. Ik reed gelijk van B naar D!”

Chantalle Boogaarts tijdens de marathon in Saumur

