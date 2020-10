België: Indoor Mennen Vlezenbeek verhuist naar Peer

Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen was de wedstrijd in Vlezenbeek niet meer te realiseren, maar deze wordt nu op 1 november georganiseerd bij Domein ’t Panhof in Peer.

De inschrijvingen blijven van kracht, maar menners die zich wensen uit te schrijven kunnen dit doen door een mail te sturen. Zij krijgen hun inschrijvingsgelden teruggestort.

Het inschrijftermijn wordt verlengd tot en met morgen, woensdag 21 oktober, zodat iedereen de kans heeft om zich nog in te schrijven.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven / uitschrijven