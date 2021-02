België: Mark Wentein opnieuw chef d’équipe vierspannen

Bruggeling Mark Wentein (1956) is is al decennia actief in de nationale mencommissie en is voor de FEI jurylid en TD op het hoogste niveau, level 4. Hierdoor ook al enkele jaren FEI Course Director om juryleden wereldwijd op te leiden.

Wentein licht toe: “ Tryon was een specifiek en succesvol project voor één jaar. Daarna reed ik zelf nog en jureerde ik op tal van internationale wedstrijden en FEI-kampioenschappen. Dan kun je geen chef d’équipe zijn.

Het is een eer om hiervoor opnieuw gevraagd te worden. Ik weet dat de vraag ook intens vanuit de menners komt. Twee van de drie menners, Glenn Geerts en Dries Degrieck, uit de succesvolle ploeg van Tryon zijn er nog. We gaan de ervaring van Edouard Simonet missen omdat het een menner was waar je altijd kon op rekenen. Edouard is een nieuw en jong span aan het scholen; veel internationale ervaring hebben zijn paarden nog niet.

Vorig jaar was de WK gepland, maar ging het niet door vanwege corona. Een jonge nieuwe menner, Sam Gees, wordt toegevoegd aan het Belgische team. België heeft dan weer één van de jongste ploegen in deze vierspansport.”

“Hoofddoel dit jaar wordt het FEI – EK in Budapest (HUN) in september, maar daarvoor tellen de landenwedstrijden van Windsor en Aken. Ik ga mij volledig inzetten om onze jonge en kwaliteitsvolle menners van mijn jarenlange ervaring gebruik te laten maken.” aldus Mark Wentein.