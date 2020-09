Belgische selectie WK enkelspannen bekend

Team

Het team bestaat uit Laure Philippot, Jonathan Meeuwis en André Wynants. Philippot neemt deel met haar paard Galen V waarmee zij afgelopen weekend haar eerste internationale wedstrijd van het seizoen won in Chablis.

Ook Jonathan Meeuwis (Happy des Cerisiers) behaalde de selectie voor dit wereldkampioenschap op de internationale wedstrijd in Chablis. Een prima marathon leverde hem daar de 5e plaats in dit onderdeel op.

Derde teamlid is André Wynants. De commissie is het erover eens dat de merrie waarmee hij deelneemt, Hépasja, een veelbelovende toekomst wacht, en hoopt dat ze samen even mooie dingen zullen kunnen laten zien als in het begin van dit seizoen.

Gisteren vernam Chef d’équipe Françoise Thiry dat België eveneens een individuele menner mag afvaardigen. Mark Wentein bedankte omwille van de COVID19- situatie. De keuze van de Commissie ging uiteindelijk naar Etienne Lejeune (Frederik).

Bron: KBRSF

Laure Philippot