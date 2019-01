Benjamin Aillaud trainer Franse jeugdmenners

Félix-Marie Brasseur is de verantwoordelijke trainer voor alle menrubrieken en is trainer van de enkel-, twee-en vierspan paarden. Internationaal vierspanrijder Sébastien Vincent is de trainer voor de enkel-, twee-en vierspan pony’s.

Quentin Simonet is vanuit de topsportafdeling verantwoordelijk voor het mennen en het complete team management. Als chef d’équipe vertegenwoordigt hij de belangen van de Franse menners op de internationale wedstrijden.

Sébastien Vincent helpt de ponymenners in hun voorbereidingen op het Wereldkampioenschap in het Hongaarse Kisbér-Aszár, dat van 25 tot en met 29 september op de kalender staat.

Benjamin Aillaud

