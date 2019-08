Bennington Carriages nieuwe sponsor voor Houtappels-Bruder

Bennington XL

Houtappels-Bruder rijdt al een aantal jaren met een Bennington presentatiekoets voor de dressuur en vaardigheid en maakt nu de overstap naar een Bennington XL marathonkoets. De in Brabant woonachtige menster is een graag geziene gast op het internationale mencircuit met haar 11-jarige Oldenburger ruin Flip: “Ik heb heel veel zin om deze stap te maken met Bennington. Ik ben er al lang van overtuigd dat mijn dressuurkoets de beste is. Vanaf het eerste moment dat ik er mee reed, was het gewoon goed. Ik hoefde niet aan de koets te wennen voor de vaardigheid en hij rolt zo licht dat de verzameling makkelijker wordt voor de paarden”, vertelt Houtappels. “Flip is een sterk marathonpaard en ik denk dat de Bennington XL het nog makkelijker voor hem maakt. Sue Mart van Bennington is fantastisch om mee te werken en ik kijk uit naar onze samenwerking.”

Kelly Houtappels-Bruder

Wereldwijde promotie

“We zijn heel blij om met Kelly te kunnen werken, haar professionele aanpak in training en deelname aan wedstrijden op wereldniveau sluit naadloos aan bij het merk Bennington. Wij kijken uit naar een mooie samenwerking om de enkelspansport op hoog niveau in Europa, Canada en de Verenigde Staten te promoten. We hebben veel leuke plannen om trainingen over de hele wereld met elkaar te verbinden,” vertelt Sue Mart.

Gedurende de afgelopen 46 jaar heeft Bennington rijtuigen gemaakt voor onder andere het Britse koningshuis, de Sultan van Brunei, Disney en is een groot aantal rijtuigen wereldwijd geëxporteerd.

Bennington staat onder leiding van Sue Mart en is een familiebedrijf met 12 vakmensen in dienst voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van de rijtuigen.

