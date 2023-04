Bewogen CAI Wettringen

In Wettringen reden de klassen 2* en 3* enkelspan pony’s en enkelspan paarden. Op dezelfde terreinen werd ook een nationale wedstrijd gehouden, waardoor alle enkelspan pony’s en de 2* enkelspan paarden op vrijdag de dressuur én vaardigheid reden. De 3* enkelspan paarden reden op zaterdag de vaardigheid en alle klassen reden vervolgens op zondag de marathon. Voor 18:00 uur ’s avonds was de camping weer zo goed als leeg.

Desiree van Lambalgen

Desiree van Lambalgen (NED) eindigde in de 2* enkelspan pony klassen als tweede in de dressuur met een score van 48,41 strafpunten. Daarmee stond ze iets meer dan twee punten achter winnaar Stefan Averbeeck (GER). Dirk Wolters maakte het podium compleet. Ondanks dat niemand dubbel foutloos wist te blijven in de vaardigheid, bleef de top drie ongewijzigd. Met 7,79 strafpunten meer bleef Stefan bovenaan staan, maar de verschillen tussen Desiree, de nummer twee, tot en met nummer vijf, was minder dan een halve strafpunt.

In de marathon zondag kon Desiree niet bij blijven. Met haar tiende plaats in dit onderdeel schoof ze naar de vijfde plaats in het eindklassement.

Desiree van Lambalgen in Wettringen

Milou Huisman

Milou Huisman (NED) won de 3* enkelspan pony dressuur met de score van 51,78 strafpunten. Door haar dubbel foutloze vaardigheid eindigde ze als tweede, omdat ze nét iets langzamer was dan Elise Strauss (SWE). Ze ging met iets meer dan vier strafpunten verschil de marathon in, maar kon haar koppositie niet vasthouden. Ze eindigde als dertiende in de marathon en moest daarom genoegen nemen met de vierde plaats in totaal. Lisa Maria Tischer (GER) klom met haar marathon van de tweede naar de eerste plaats. Karin Blaabjerg (DEN) en Emma Gustavsson (SWE) maakten het podium compleet.

Goede marathon voor Christian Prinz

Ook Heinz Heitkötter (GER), de winnaar van de dressuur van de 2* enkelspan paarden, wist zijn koppositie gedurende de wedstrijd niet vast te houden. Hij liep 7,88 strafpunten op in de vaardigheid, waardoor de verschillen tussen hem en zijn concurrentie verkleinden. Toch moest hij in de marathon pas zijn meerdere bekennen. Met zijn vierde plaats eindigde hij als tweede in totaal. Christian Prinz (GER) won de marathon en klom daarmee van de vijfde plaats naar de overwinning. Jens Larsson (SWE) maakte het podium compleet.

Marie Schiltz wint 3* enkelspan paarden

Ook bij de 3* enkelspan paarden vonden er veel verschuivingen plaats. Kelly Houtappels-Bruder (CAN) won de dressuur met de mega score van 37,57 strafpunten. Daarmee hield ze Marie Schiltz (LUX) met haar score van 46,45 op grote afstand. Door twee ballen en strafpunten voor tijdsoverschrijding van Kelly en 3,55 strafpunten van Marie, werd de afstand kleiner. Marie reed een vloeidende marathon zonder fouten en won daarmee het laatste onderdeel. Door een gevallen bal van Kelly in hindernis zes, had zij 1,65 strafpunten meer dan de Luxemburgse. Ze moest genoegen nemen met de tweede plaats. Anne Unzeitig (GER) maakte met haar vijfde plaats in de dressuur, haar overwinning in de vaardigheid en de derde plaats in de marathon, het podium compleet.

“Wettringen was een hele gezellige en knusse wedstrijd”, vertelt Kelly Houtappels-Bruder na afloop. “Flip is in topvorm de winter uit gekomen en dat werd bevestigd door ons persoonlijke record in de dressuur. Het is super fijn dat het harde werk hiermee beloond wordt en het is een hele mooie start van het seizoen. We gaan met de andere twee onderdelen aan de slag tijdens de voorbereidingen van de volgende wedstrijd: The Royal Windsor Horse Show.”

Kelly Houtapples-Bruder in Wettringen

