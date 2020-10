Bijzondere start indoorseizoen Voornruiters Utrecht

Slechts heel even sloeg de organisatie aan het twijfelen. Maar de ruime accommodatie biedt voldoende mogelijkheden om een ‘Coronaproof’ wedstrijd te houden. En die kwam er op 3 oktober. Het werd voor de club een testcase voor de rest van hun altijd volle indoorseizoen. De kantine bleef gesloten, publiek en menliefhebbers moesten thuis blijven. Menners mochten één groom meenemen en werden gevraagd om zo snel mogelijk na hun proeven het terrein te verlaten. Er was geen prijsuitreiking. De prijzen stonden met de namen van de winnaars erop direct na afloop van elke rubriek klaar om mee te pakken. En er werd gewerkt met vaste tijdblokken voor verkennen en rijden. De anderhalve meter houden was zo geen enkel probleem.

Sfeer ondanks beperkingen

De club kijkt, ondanks alle beperkingen terug op een geslaagde wedstijd, want alle deelnemers (ongeveer 60 menners) waren blij dat de wedstrijd doorging. Parcoursbouwer Berry van den Bosch had mooie en selectieve parcoursen gebouwd, waar voor de klassen M en Z/ZZ extra moeilijkheden waren ingebouwd met enkele lastige wendingen en versmalde poorten. De sfeer was, ondanks het geringe aantal mensen per tijdblok goed en de menners genoten zichtbaar van de wedstrijd. De grote hal was bijna in zijn geheel benut voor het wedstrijdparcours en in de tweede rijhal kon worden losgereden.

Dubbelslag voor Raymon Leliveld

Het viel op dat in het tweede parcours andere winnaars boven kwamen drijven dan in het eerste parcours. De rubriek tweespan pony’s klasse L vormde een uitzondering. Daar won Raymon Leliveld beide parcoursen met de door hem zelf opgeleide jonge pony’s Frederik en Don. Ook Onne Verheul was grootverdiener, maar hij won met twee verschillende pony’s.

