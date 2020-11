Black Friday Deal bij Gregor Melsen

Bij Gregor Melsen ben je aan het juiste adres voor de aanschaf van een nieuwe koets, marathonwagen, trailer of aanhangwagen. Stel je nieuwe koets geheel naar wens samen! Je kunt er tevens terecht voor al je onderhoud en reparaties aan koets, trailer en aanhanger.

Door Gregors jarenlange ervaring in de mensport weet hij als geen ander wat er nodig is om je veilig en met veel plezier op de weg te houden.

In de showroom in Numansdorp is alles verkrijgbaar wat je nodig hebt om je paard te verzorgen en de mensport te beoefenen. Gregor Melsen is dealer van Ideal Equestrian tuigen van super kwaliteit en heeft tevens diverse materialen op voorraad.

Uiteraard vind je alle producten ook in de webshop.

Klik hier voor meer info.

*Let op! Vrijdag 27 november is de showroom geopend van 12:00 tot 17:00 uur.

Het adres: Edisonstraat 2, 3281NC Numansdorp

