‘Blaricum’ klaar voor KNHS kampioenschappen en Tuigpaardendag

De afgelopen maanden hebben de SWM – menners zich kunnen selecteren voor de KNHS – kampioenschappen en de meeste districten hebben hun deelnemerslijst klaar.

Op de dressuurdag is het wedstrijdterrein, waar op gras gereden wordt, niet toegankelijk voor publiek, maar bij de vaardigheid (op de Agterberg bodem van de Stad en Lande Ruiters) kan wel aangemoedigd worden. Deze locatie wordt goed aangegeven met borden langs de weg.

Tijdens de marathon op zaterdag (en de Tuigpaardendag op zondag 5 september) is het publiek ook welkom op Concoursterrein ’t Harde.

Voor bezoekers is de toegang gratis en parkeren kan (gratis ) langs de Meentzoom. Er is een uitgebreide catering aanwezig en voor de kinderen is er een kidsclub. Deelnemers aan de KNHS kampioenschappen die willen blijven voor de Tuigpaardendag, kunnen tot en met zondag gebruik maken van de camping en de stallingstent.

Beide dagen zijn gebonden aan een maximaal aantal bezoekers van 750. Vanwege de huidige coronamaatregelen is de organisatie bij de ingang genoodzaakt te controleren op QR code of een negatieve testuitslag.

