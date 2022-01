Blije en gedreven menners tijdens indoormarathon Heeze

De organisatie had niets te klagen; de sportieve strijdvaardigheid en gedrevenheid van de menners zorgde voor spektakel in het technische parcours, maar ook tevredenheid dat er toch paardvriendelijk gereden werd. Ook de coronamaatregelen werden prima nageleefd en het publiek bleef buiten de deur.

Het parcours, gebouwd door het team van Ties van Gog, bood voldoende uitdaging. Er waren parcoursfouten en vooral op poort 9 viel er geregeld een bal doordat deze te laconiek of met een te hoge snelheid genomen werd. In de tweede manche lette iedereen veel beter op en bleef poort 9 meestal onaangeroerd, maar werden er in andere poorten meer fouten gemaakt.

De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagd weekend.

