Boedapest 2018: Bram Chardon pakt de zege

De Hongaarse level 4 parcoursbouwer Gábor Fintha had ten opzichte van de eerste dag een kleine wijziging aangebracht waardoor het parcours wat spectaculairder werd. Het was een mooi en vloeiend parcours met voldoende techniek, wat spannende sport opleverde voor het enthousiaste publiek.

Bram Chardon deed wat hij zich gisteren had voorgenomen en reed twee uiterst stabiele omlopen met het span waarmee hij in Lyon de eerste wedstrijd won. Zowel Bram als Voutaz en Dobrovitz plaatsten zich voor de drive-off over hetzelfde parcours, waarin de menners met een schone lei begonnen. Voutaz ging als eerste de ring in, maar tikte twee balletjes van de kegels. Dobrovitz nam alle risico’s om voor het thuispubliek te kunnen winnen, maar moest dit bekopen met vijf fouten. Hierdoor was de druk voor laatste starter Bram iets minder: “Ik besloot om mijn plan niet te veranderen, helemaal toen ik de tijden van Voutaz zag. Later in het parcours had ik een balletje en wist ik dat ik geen risico’s meer kon nemen, maar dat was ook niet nodig. Met deze snelheid kon ik me zelfs twee balletjes permitteren bleek achteraf. Het span liep twee rondes heel goed, ondanks het feit dat de bodem echt zwaar was. Dit geeft me een goed gevoel richting Genève volgende week. Ik ga deze week kijken of ik mijn snelste voorpaard Rezgo ga inzetten aangezien de piste van Genève erg groot is en een waterbak bevat. Maar aan de andere kant is dit span zeer goed en vertrouwd, dus ik ga het zien.”

Voor IJsbrand Chardon pakte de wedstrijd in Boedapest niet uit zoals hij had gehoopt. In de eerste manche brak zijn span uit de box, waarop de jury terecht de bel luidde. Hiervoor kreeg hij naast twee afgeworpen balletjes die hij al had ook 10 strafseconden aangerekend waardoor hij uiteindelijk vijfde werd, achter Glenn Geerts en voor wild card rijder József Dobrovitz jr.

Bram Chardon

Uitslagen

Uitslag Wereldbeker vierspannen Boedapest 2 december 2018:

Bram Chardon (Den Hoorn) 131,57 Jérôme Voutaz (SUI) 137,57 József Dobrovitz (HUN) 152,87 Glenn Geerts (BEL) 139,05 IJsbrand Chardon (Den Hoorn) 148,74 József Dobrovitz jr. (HUN) 153,18

Stand Wereldbeker vierspannen 2018/2019 na 5 van de 9 wedstrijden:

1 Boyd EXELL AUS 22

2 IJsbrand CHARDON NED 19

2 Jérôme VOUTAZ SUI 19

4 Bram CHARDON NED 15

5 Koos DE RONDE NED 14

6 Glenn GEERTS BEL 13

6 József DOBROVITZ GER 13

8 Chester WEBER USA 11

9 Edouard SIMONET BEL 5

10 Benjamin AILLAUD FRA 2

Klik hier voor de uitslagen.

Klik hier voor het fotoalbum.