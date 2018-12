Boedapest 2018: Bram Chardon slaat eerste slag

Bram Chardon

Evenals vorig jaar liepen de shows in de Laszlo Papp Arena in Boedapest opnieuw uit, waardoor de menners maar liefst 45 minuten later startten dan gepland. Gelukkig bleef een groot aantal toeschouwers wel aanwezig en werden de zes vierspanrijders op goede muziek flink aangemoedigd. De Hongaarse Level 4 parcoursbouwer Gábor Fintha had een parcours ontworpen waarin het ook in de snelle stukken oppassen was geblazen. Dit resulteerde in mooie uitdagingen en spannende sport.

Bram Chardon reed hetzelfde span als in Lyon vier weken geleden waar bij ook de eerste omloop won: “Ik had mezelf voorgenomen om twee rondjes volledig op controle te rijden en foutloos te gaan. Ik had één stomme bal bij het inrijden van de box in de eerste omloop, maar technisch waren ze geweldig. De bodem is vrij zwaar, maar ze bleven tot het laatst aanvallen. De paarden krijgen steeds meer vertrouwen, het bleef gewoon lekker lopen. Morgen rijd ik met hetzelfde span en ga ik de eerste ronde ook weer gecontroleerd rijden. Ik heb zelf niet het gevoel dat ik alles geef, maar mijn tijd is steeds goed. Ik moet niet harder willen, dit is gewoon goed. Dan moet ik er zonder fouten altijd bij horen.”

De Belg Glenn Geerts bleef evenals Bram en wild card rijder József Dobrovitz jr. foutloos in de tweede omloop en pakte de tweede plaats: “Het liep lekker, ik hoefde niet veel te doen, het gebeurde gewoon. Dit parcours ligt me ook beter dan Maastricht. Dit was op snelheid en dat ligt mijn span. Ik heb de ideale startpositie voor morgen.”

József Dobrovitz reed met twee nieuwe paarden in zijn span en maakte in de eerste en tweede manche foutjes, maar eindigde desondanks op de derde plaats voor zijn thuispubliek.

Bij Ijsbrand Chardon liep het niet zoals hij had gehoopt. In de eerste manche kwam hij met drie afgeworpen balletjes over de finish, in de tweede omloop liep hij tegen maar liefst vier fouten aan: “Het liep niet lekker. In de tweede ronde heb ik doorgereden zodat ik morgen wat meer push heb. Morgen probeer ik de snelheid te houden en te zorgen dat ik in de winning round kom.”

Jérôme Voutaz had in beide marathonhindernissen problemen waardoor de winnaar van Lyon vandaag op de zesde plaats eindigde.

Uitslag 1e wedstrijd Wereldbeker vierspannen Boedapest 2018:

Bram Chardon (NED) 238,61 Glenn Geerts (BEL) 244,54 József Dobrovitz (HUN) 261,25 Ijsbrand Chardon (NED) 266,12 József Dobrovitz jr. (HUN) 273,39 Jérôme Voutaz (SUI) 277,70

klik hier voor de volledige uitslag.

Klik hier voor het fotoalbum.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.