Bondscoach Ad Aarts: “We zijn verwend met Kronenberg”

“Kronenberg was een super wedstrijd,” vertelt Aarts enthousiast. “De dressuurbodem was perfect, de marathon was pittig en de vaardigheid was mooi op maat. Iedereen stond meteen op scherp. Na de lange pauze door de coronacrisis waren de rijders blij weer te kunnen starten. Als eerste wedstrijd was het evenement goed op niveau en de ervaren spannen kwamen boven drijven. De Nederlandse menners hebben goed gereden en ik zag duidelijk dat het gat met de mondiale top steeds kleiner wordt. We zijn in Nederland echt verwend met zo’n topwedstrijd, die professioneel georganiseerd is!”

Aarts kijkt uit naar het NK in Maasdijk, dat eveneens goed georganiseerd wordt en plaatsvindt op een uitstekend terrein met mooie hindernissen: “Het NK is een officieel observatiemoment waar de menners normaliter hun goede paarden inzetten. Na Maasdijk richten we ons op Beekbergen en het tweede observatiemoment in Valkenswaard, waarna de selectie voor het WK tweespannen in Kronenberg van 8 tot en met 12 september bekend wordt gemaakt.”

Klik hier voor meer informatie en de kaartverkoop.