Bordeaux geannuleerd, Wereldbekerseizoen 2020/2021 van de baan

Ook Bordeaux heeft op basis van de recente maatregelen van de Franse overheid besloten om de stekker er uit te trekken.

De FEI maakte onlangs bekend, dat indien de finale zou worden geannuleerd, het hele seizoen 2020/2021 wordt geannuleerd. Dit is helaas nu het geval waarmee dus ook de laatste twee overgebleven wedstrijden op de kalender in Boedapest en Leipzig komen te vervallen.

De eerstvolgende editie van Bordeaux vindt plaats van 3 tot en met 6 februari 2022.

De Wereldbekerfinale vierspannen voor het seizoen 2021/2022 is toegekend aan Leipzig dat voor die gelegenheid later in het seizoen, van 6 tot en met 10 april 2022, wordt gehouden.

