Boyd Exell en België bovenaan in Windsor

Glenn Geerts is blij met zijn tweede plaats. “De punten in de dressuur vielen tegen, maar ik was heel blij met de proef. In de marathon reed ik er in de eerste hindernis een bal af, maar ik heb safe kunnen rijden. Het kon nog harder, maar je wilt natuurlijk ook niet te veel ballen rijden. Dat zag je ook bij de concurrentie. Er waren een paar die sneller waren dan ik, maar door de ballen eindigden ze dan toch nog onder me.”

Glenn Geerts

Verschuivingen in vaardigheid

Michael Brauchle en Glenn Geerts wisten vandaag alle ballen te laten liggen. Ze kregen 5,79 en 6,08 strafpunten voor tijdsoverschrijding. “De vaardigheid ging top. Ik houd ook van moeilijke parcoursen, dus dat scheelt misschien. Het was mogelijk om de tijd te halen, maar dan wist je dat de ballen je om de oren zouden vliegen. Het was wel jammer dat, ondanks dat hier zoveel goede menners zijn, niemand foutloos was. Kronenberg was bijvoorbeeld ook een moeilijk parcours, maar daar kon je wel vloeiender doorheen rijden en daar waren een paar foutloze rondes. Het is daarentegen wel mooi om te zien hoeveel verschuivingen er binnen het klassement zijn geweest vandaag.”

“De paarden waren super deze week!”, vertelt winnaar Boyd Exell na afloop. Met zijn dressuurscore van 32,9 begon zijn wedstrijd goed. Toch zit, net als bij veel andere menners, de vaardigheid hem dwars. “Het was geen fijne sport helaas”, vertelt Boyd. “Maar de beste van de week heeft wel gewonnen”, voegen anderen eraan toe.

Boyd Exell

