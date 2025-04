Boyd Exell en Bram Chardon wederom bovenaan

In Kronenberg wist Boyd Exell met bijna negen strafpunten verschil te winnen van zijn concurrentie. In Kladruby had hij vijf andere paarden bij zich, waar hij opnieuw iedereen mee achter zich wist te laten! Het verschil tot de nummer twee was met drie stafpunten iets kleiner. Bram Chardon eindigde in Kronenberg precies achter Boyd Exell, waarmee hij zich bekroonde tot Nederlands kampioen. In Kladruby eiste hij afgelopen week opnieuw de tweede plaatst op. Freddy en James Bond, twee van Bram’s paarden, gingen na Kronenberg mee naar Kladruby. De overige drie paarden werden gewisseld.

Beste opstellingen

Bram gaf na het winnen van zijn NK-titel al aan wat wisselingen in het span door te voeren voor Kladruby. “Zo kan ik observeren wat de mogelijke beste opstellingen zijn. Het geeft me veel informatie om twee weken achter elkaar met andere paarden te starten, ik hoop dat ik daarna voor mezelf duidelijk heb met welke paarden ik de verfijnde afstemming verder kan gaan afstellen.” Klik hier voor het volledige interview met Bram na afloop van het NK.

Landenwedstrijd

Jerôme Voutaz (SUI) maakte het podium in Kladruby nad Labem compleet. Kort daarachter eindigden Michael Brauchle en Koos de Ronde op de vierde en vijfde plaats. Met deze twee goede Nederlandse resultaten én de zestiende plaats van Hans Heus, won het Nederlands team de landenwedstrijd. Het Duitse team, bestaand uit Michael Brauchle, Mareike Meier en Georg van Stein eindigde als tweede en de derde plaats was voor de Belgen Dries Degrieck en Tom Stokmans.

Podium Landenwedstrijd

Overige rubrieken

Bij de 3* enkelspan paarden ging de overwinning overtuigd naar Stefan Ulrich (SUI) en Samito. Hij won de dressuur en de marathon en eindigde als vierde in de vaardigheid. De tweede plaats ging naar Weronika Kwiatek (POL) met Elektroda en de derde plaats was voor Martin Stötzer (GER) en Candy Noir.

Bij de 3* tweespan paarden wisselden Oostenrijk en Groot-Britannie elkaar goed af. De eerste en derde plaats gingen naar Oostenrijk: Alexander Bösch won en Gerald Rössler eindigde als derde. De tweede en vierde plaats waren voor Tara Wilkinson (GBR) en Roger Campbell (GBR).

Met vijftien strafpunten voorsprong op de nummer twee won Lothar Zebisch (AUT) de 3* tweespan pony rubriek. Plaats twee en drie gingen naar Thomas Schuppert (GER) en landgenote Veronika Irregen.

Klik hier voor alle resultaten

