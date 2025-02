Boyd Exell wint zeer overtuigend Wereldbeker 2024-2025!

Doordat Dries gisteren teveel fouten maakte ging hij vandaag met ongeveer vijf seconden extra van start dan Boyd. Het was duidelijk dat hij op de ‘alles of niets’ tour was. Hij ging namelijk direct na Wild Card deelnemer Benjamin Aillaud en Jérôme Voutaz van start. Jérôme was goed onderweg, heel jammer dat voor hem een bal viel op de allerlaatste poort.

Dries verbetert snelste tijd

Dries liet alle ballen liggen en reed de snelste tijd tot dan toe, óók sneller dan de supergoede tijd van Boyd Exell de avond ervoor. Duidelijk dus dat de resultaten van gisteren verbeterd konden worden, iedereen werd direct op scherp gezet.

Daarna was het de beurt aan Koos de Ronde. Hij reed een heel goede tijd van 154.76, maar met zijn extra seconden na gisteravond eindigde hij net iets onder Dries Degrieck. Hij leek daarmee het zicht op de drive-off, en dus het podium, te verliezen. Bram Chardon, IJsbrand Chardon en Boyd Exell moesten namelijk nog rijden en het zou wel een heel grote uitzondering zijn als zij er beiden niet bij zouden zijn.

Onverwacht

Toch gebeurde het onverwachte. Bram reed een geweldige tijd, hij verbeterde die van Dries Degrieck. Maar de gevallen ballen op oxers vijf en elf, beiden vlak na het uitrijden van een van de hindernissen, waren te kostbaar. Hij schoof daardoor onder Koos de Ronde. Daarna was het de beurt aan IJsbrand. Ook voor hem vielen twee ballen en doordat hij ongeveer drie seconden trager was dan Bram moest hij achter zijn zoon plaats nemen.

Boyd deed vervolgens wat hem te doen stond. Hij ging vliegensvlug van start, reed vloeiend door het parcours en finishte in de tijd van 151.24 seconden. Daarmee kwalificeerden Boyd Exell, Dries Degrieck en Koos de Ronde zich dus voor de Drive-off!

Verschillende tactieken

In de Drive-off vervielen poort E van hindernis vier en de A poort van hindernis tien. De lijnen veranderden daarmee en de finishtijden werden automatisch korter. In hindernis tien kozen de drie rijders dezelfde lijn, in hindernis vier waren er twee taktieken. Koos de Ronde en Boyd Exell reden schuin door de D en haalden vervolgens linksom de F op. Dries reed recht door de D en veranderde van hand om de F op te halen.

Koos ging super van start en bleeft foutloos tot na hindernis tien. Er viel voor hem een bal op de oxer van 11, waar ook Bram en IJsbrand een fout maakten. Jammer, het span leek er verder geweldig aan te staan. Dries Degrieck was scherp, hij was klaar voor nóg een keer een ‘alles of niets’ ronde. Zijn split tijd was elf seconden sneller dan Koos, maar fouten zijn snel gemaakt. In hindernis tien raakte zijn linker voorpaard een element bij het indraaien naar de C poort waardoor een bal viel. Jammer, hij was geweldig van start en leek verder niets te hebben laten liggen, maar met zijn supersnelle tijd wist hij alsnog boven Koos te blijven!

Duchess & Bundy

Boyd Exell ging ook weer vliegensvlug van start. Hij koos dezelfde lijn als Koos in hindernis vier, schuin door de D naar de F. Het liep vloeiend, snel en foutloos. Bij het uitrijden van hindernis tien was het even spannend, daar kwam zijn rechter voorpaard Duchess, die overigens pas haar eerste seizoen meeloopt in het span van Boyd, frontaal voor een element te staan. Ze stopte snel, sprong opzij naar de zeer ervaren Bundy en raakte daarbij het hout niet. Boyd bleef dus foutloos en reed de snelste tijd in de Drive-off. Een zeer ruime en terechte overwinning dus, wat een bewogen avond!

“Katydid Duchess had zich daar echt geweldig hersteld”, laat Boyd na afloop weten. “Haar reflexen waren geweldig, en het was natuurlijk super dat ze naast Bajnok (roepnaam: Bundy) staat. Dit is Duchess haar eerste seizoen en tegelijkertijd behaalde Bundy gisteravond haar 101ste FEI – overwinning! Vandaag was dus haar 101ste geweldig toch? Ik ben enorm trots op mijn team van paarden en mensen, iedereen heeft echt geweldig gepresteerd!”

“Ik denk dat we heel goede sport hebben laten zien vandaag. Dries had vandaag niets te verliezen en zette al vroeg veel druk op de anderen. Koos weerstond dat goed en reed een goede eerste ronde. Voor Bram en IJsbrand waren de twee gevallen ballen te veel, waardoor Koos hun plaats in de Drive-off in nam. Geweldige sport, het zit allemaal zó dicht bij elkaar!”

