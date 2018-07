Bram Chardon debuteert in Aken

Dinsdag 17 juli

10.00 uur: veterinaire keuring

Woensdag 18 juli

13.00 uur: dressuur, openingsrubriek, telt niet mee voor het individuele-en landenklassement

Donderdag 19 juli

10.00 uur: dressuur, telt mee voor het individuele-en landenklassement

Vrijdag 20 juli

11.00 uur: Vaardigheid- speel uw spel, telt niet mee voor het individuele-en landenklassement

Zaterdag 21 juli

14.30 uur: marathon, telt mee voor het individuele-en landenklassement. Er is geen A-traject in de marathon, de deelnemers krijgen ca. 30 minuten de gelegenheid hun span los te rijden in een speciaal hiervoor aangewezen plek met een oefenhindernis.

21.30 uur: Gecombineerde spring,- eventing-, en vierspanproef in het hoofdstadion, telt niet mee voor het individuele-en landenklassement

Zondag 22 juli

10.00 uur: vaardigheid, telt mee voor het individuele-en landenklassement

12.30 uur: prijsuitreiking

Klik hier voor de deelnemerslijst.

Deelnemers extra proef zaterdagavond

De deelnemers aan de spectaculaire gecombineerde spring,- eventing-, en vierspanproef in het hoofdstadion op zaterdagavond zijn:

1. Boyd Exell (AUS)

2. Georg von Stein (GER)

3. Jérôme Voutaz (SUI)

4. Glenn Geerts (BEL)

5. Koos de Ronde (NED)

6. Chester Weber (USA)

Deze deelnemers nemen speciaal voor deze proef een extra vierspan mee naar Aken. Er wordt maar liefst € 30.000 verdeeld over de ruiters en menners, waarbij de deelnemers van het winnende team ieder €3.500 verdienen.