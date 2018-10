Bram Chardon, IJsbrand Chardon en Koos de Ronde maken zich op voor Wereldbekerseizoen

De menners konden tijdens het outdoor seizoen op een 14-tal wedstrijden in diverse landen Wereldbekerpunten behalen. Het seizoen werd afgesloten in Tryon, waarna de top 10 bekend werd gemaakt. Bram Chardon eindigde in dit klassement op de tweede plaats, achter vijfvoudig Wereldkampioen Boyd Exell. IJsbrand Chardon werd vierde en Koos de Ronde sloot het seizoen af met de zevende plaats in deze ranking.

Naast het Nederlandse trio nemen ook titelverdediger Boyd Exell (AUS), Chester Weber (USA), Jozsef Dobrovitz (HUN), Benjamin Aillaud (FRA), Edouard Simonet (BEL), Jérôme Voutaz (SUI) en Glenn Geerts (BEL) deel aan de Wereldbeker.

Bram Chardon

De competitie bestaat uit negen kwalificatiewedstrijden. Voor het eerst sinds lange tijd heeft Nederland met Jumping Indoor Maastricht weer een Wereldbekerwedstrijd in eigen land. Ook Lyon in Frankrijk ontvangt dit jaar voor het eerst de vierspanrijders. Daarnaast zijn er de gebruikelijke wedstrijden in Duitsland, Zweden, Hongarije, Zwitserland, Groot Brittannië en België. De top vijf menners komen op vijf wedstrijden aan de start, de top zes tot en met tien start op vier wedstrijden. De beste drie resultaten tellen en de beste zes menners van de stand na Leipzig op 20 januari komen in aanmerking voor deelname aan de finale in het Franse Bordeaux van 8 tot en met 10 februari 2019.

Bram, IJsbrand en Koos starten gelijktijdig hun Wereldbekerseizoen op de eerste wedstrijd in Lyon.

Bram Chardon start in:

Lyon (FRA), 3-4 november 2018

Boedapest (HUN), 1-2 december 2018

Geneve (SUI), 8-9 december 2018

Mechelen (BEL), 29-30 december 2018

Leipzig (GER), 18-20 januari 2019

IJsbrand Chardon start in:

Lyon (FRA), 3-4 november 2018

Stuttgart (GER), 16-17 november 2018

Maastricht (NED), 23-24 november 2018

Boedapest (HUN), 1-2 december 2018

Leipzig (GER), 18-20 januari 2019

Koos de Ronde start in:

Lyon (FRA), 3-4 november 2018

Stockholm (SWE), 30 november-2 december 2018

Londen Olympia (GBR), 21-22 december 2018

Leipzig (GER), 18-20 januari 2019

Klik hier voor meer informatie