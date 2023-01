Bram Chardon onverslaanbaar in Leipzig

IJsbrand Chardon (NED) had veel communicatiefouten in de eerste ronde. Ondanks dat hij daar 34 strafpunten opliep herpakte hij zich fantastisch in de tweede ronde. Daar viel slechts één pech bal. Michael Brauchle (GER) kwam in de eerste ronde stil te staan in hindernis 5. Ook hij herpakte zich in de tweede ronde, maar liep toch tegen fouten aan bij het inrijden van hindernis 9. Daardoor viel een element om.

De hindernis elementen vielen overigens snel, wat ten goede kwam van het paardenwelzijn. Koos de Ronde (NED) had in de tweede ronde een communicatiefout met zijn paard rechtsvoor, waardoor die een element raakte met zijn borst. Dat kostte hem vier strafpunten maar door zijn verder foutloze en vloeiende rit eindigde hij als vierde.

Bram Chardon onverslaanbaar

Boyd Exell (AUS) moest vandaag genoegen nemen met de derde plaats. Ondanks zijn hele snelle start viel er een bal, waarna hij een extra volte reed. Daarna viel er nog een bal toen hij een element van hindernis 5 schampte. Met zijn score van 313.44 kon hij niet tippen aan Glenn Geerts (BEL). Glenn reed een goede eerste ronde, waarbij een bal viel op de allerlaatste poort. De tweede ronde reed hij opnieuw vloeiend en nauwkeurig. Ondanks een gevallen bal op poort 12 eindigde hij met de score van 306.31 seconden op de tweede plaats. Hij gaat zondag, wanneer er gestreden wordt om de wereldbekerpunten, als een-na-laatste van start.

Bram Chardon (NED) was onverslaanbaar vandaag. De eerste ronde won hij van Boyd Exell met een verschil van 0.14 seconden. In de tweede ronde was hij opnieuw snel én de enige die alle ballen liet liggen. Door zijn score van 290.71 seconden gaat hij zondag als laatste van start.

