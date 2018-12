Genève 2018: Bram Chardon pakt de tweede plaats

Bram Chardon

Internationaal level 4 parcoursbouwer Johan Jacobs (Bergeijk) had voor de zes menners een mooi parcours uitgezet in de grootste piste van het Wereldbekercircuit waarbij hij gebruik maakte van nieuwe mobiele marathonhindernissen. De waterpartij zorgde voor mooie beelden, maar leverde ook spektakel op. Zo verliet de groom van de Zwitserse menner Jérôme Voutaz onvrijwillig het rijtuig in de waterdoorgang, wat hem 5 strafseconden én een plaats in de winning round kostte.

Bram wist evenals Exell in de eerste omloop foutloos de blijven en ging uitstekend van start in de tweede manche over hetzelfde parcours, waarin de drie menners weer met een schone lei begonnen. Bram’s vierspan bleek nog over enorm veel conditie en power te beschikken en hij wist zelfs drie seconden sneller te finishen dan Boyd in de eerste omloop. Maar helaas vielen er twee balletjes waardoor laatste starter Exell meer lucht kreeg. Boyd Exell moest één balletje incasseren en was ruim een seconde langzamer dan Bram, maar dit weerhield hem niet van zijn 11e zege in Genève.

Bram Chardon: “Ik kwam iets te ruig uit het water waardoor het eerste balletje viel net na het water. Ik ben daarna nog iets harder gaan rijden, alles wat ik kon. In de hindernis zat ik goed, ik wilde mijn linksachter voor de zekerheid een klein tikje geven en toen zag ik voor mijn ogen dat mijn zweep een balletje raakte, dus dat was echt zuur. Mijn tijd was heel goed, dus ik had kunnen winnen.” Bram maakte dit weekend gebruik van zijn snelle linkervoorpaard Dreef Rezgo, wat hem zeer snelle basistijden opleverde: “Ik ben heel blij dat ik hem heb ingezet. Hij geeft enorm veel snelheid aan mijn span. Ik koos er bewust voor om hem hier in te zetten omdat deze arena zo groot is en dat heeft beide dagen goed uitgepakt. Het was bizar goed.”

Met zijn tweede plaats in Genève staat Bram Chardon met nog twee wedstrijden te gaan op een comfortabele tweede plaats in de Wereldbekerstand en is hij zeker van een startplaats voor de finale in Bordeaux, waarvoor de beste menners van de stand na Leipzig in aanmerking komen.

Uitslagen

Uitslag Wereldbeker vierspannen Genève 9 december 2018:

Boyd Exell (AUS) 150,72 Bram Chardon (Den Hoorn) 153,24 József Dobrovitz (HUN) 158,03 Jérôme Voutaz (SUI) 166,90 Edouard Simonet (BEL) 167,13 Benjamin Aillaud (FRA) 182,84

Stand Wereldbeker vierspannen 2018/2019 na 6 van de 9 wedstrijden:

1 Boyd EXELL AUS 30

2 Bram CHARDON NED 22

3 IJsbrand CHARDON NED 19

Jérôme VOUTAZ SUI 19

5 József DOBROVITZ GER 15

6 Koos DE RONDE NED 14

7 Glenn GEERTS BEL 13

8 Chester WEBER USA 11

9 Edouard SIMONET BEL 8

10 Benjamin AILLAUD FRA 4

Klik hier voor alle uitslagen.

Klik hier voor het fotoalbum.