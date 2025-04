Bram Chardon wint voor derde keer NK vierspannen paard

IJsbrand Chardon begon zijn kampioenschap op vrijdag met een sterke dressuurproef die hem niet alleen de voorlopige eerste plek in het NK-klassement opleverde, maar ook de tweede plaats in het grote internationale deelnemersveld (28 vierspannen) achter de latere winnaar Boyd Exell.

Bram Chardon begon het eerste onderdeel van de wedstrijd met een voorzichtige zesde plaats. “Mijn span had wel een paar punten beter kunnen lopen, want ik verloor in de ring een klein beetje druk op het voorspan waardoor mijn nog jonge achterpaard wat spanning kreeg. Daardoor liep het iets minder harmonieus dan dat ik in gedachte had”, licht Bram Chardon toe.

IJsbrand Chardon

Marathonspecialisten

In de marathon was Koos de Ronde de beste Nederlander, hij eindigde als derde en schoof daarmee omhoog in het tussenklassement. Ook Bram Chardon deed met een vierde plaats goede zaken voor het tussenklassement. Hij nam de leiding in het NK klassement met nipte voorsprong over van zijn vader. Toch was Bram Chardon niet helemaal tevreden over zijn marathon. “Op hindernis twee maakte ik eigenlijk zelf een fout waardoor mijn voorspan te vroeg een gat in liep, ze terug moesten lopen en ik 20 seconden verloor. Verder liep het wel lekker, ik reed op twee hindernissen de snelste tijd.”

Beslissende vaardigheid

IJsbrand Chardon reed een foutloze vaardigheid maar kreeg wat tijdfouten aan zijn score toegevoegd. Daarmee kon Bram zich voor het kampioenschap een balletje permitteren. “We zaten dicht bij elkaar vandaag, dat maakte het spannend. Ten opzichte van mijn vader had ik een kleine marge, maar voor de internationale wedstrijd moest ik wel foutloos blijven om als tweede te eindigen. Het parcours leek goed te rijden, toch bleef niemand foutloos, dat lukte mij gelukkig wel”, aldus Bram Chardon. Bram werd net als in 2022 en 2023 Nederlands kampioen. Maar er waren meer voordelen. “De tweede plaats in de internationale wedstrijd is goed voor de wereldbekerpunten die hier te verdienen waren. Ik heb aan deze wedstrijd ook een goed gevoel over gehouden over de paarden, ze hebben zich tijdens de wedstrijd goed ontwikkeld. Ik had ook wel verwacht dat ik met deze paarden hoog zou kunnen eindigen. Volgende week rijd ik met vijf andere paarden in Kladruby en dan ga ik nadenken met welke paarden ik naar het EK wil toewerken.”

Het Nederlandse team, bestaande uit IJsbrand Chardon, Bram Chardon en Koos de Ronde, ging al vanaf de eerste dag aan de leiding van het landenklassement en stond deze niet meer af. De tweede plaats ging naar Duitsland, België werd derde.

Bron: KNHS

Het podium van het NK vierspannen in Kronenberg