Brent Janssen en Erik Evers debuteren in Le Pin au Haras

De stoeterij met het feeërieke kasteel van Le Pin vormde de prachtige achtergrond van deze goed georganiseerde wedstrijd. De eerste dagen liepen de temperaturen op tot wel 36 graden, maar de deelnemers en hun paarden wisten dit goed te doorstaan. Op de marathondag en tijdens de afsluitende vaardigheid werd Le Pin gezegend met frissere temperaturen, wat zorgde voor uitstekende wedstrijdcondities.

Lid van het Perspectieventeam Brent Janssen kwam met twee pony’s aan de start. Met Regina’s Hielke eindigde Brent op de tweede plaats in de tweesterren wedstrijd, achter de Franse Marjorie Gache. Met de tweede pony Zorba, in eigendom van Louis van Haren, werd hij vierde in het totaalklassement. Hiermee voldoet de 16-jarige menner aan de FEI-eisen om door te stromen naar driesterren-niveau.

Erik Evers reed zijn tuigpaard gefokte tweespan vosruinen naar de derde plaats in zijn rubriek. Evers, in het dagelijks leven koetsier bij de Koninklijke Stallen, vertelt: “Mijn dressuur is nog erg voor verbetering vatbaar, maar ik was heel blij met mijn marathon en de vaardigheid. Dit span loopt pas twee seizoenen samen en moet nog veel meer vlieguren maken. Ik vond het een erg leuke ervaring om internationaal te starten, ik heb veel geleerd.”

Erik Evers. (Foto Sophie Evers)

Chantalle Boogaarts reed haar Melle Wiebert naar de zesde plaats in de driesterren-enkelspan ponyrubriek, die op naam werd geschreven door Rosanna Walters-Symons, een van de kandidaten voor de functie van rijdersvertegenwoordiger van de FEI.

In de driesterren rubriek voor tweespan paarden wist Leo van der Burgt zich na een tegenvallend dressuurresultaat terug te vechten naar de tweede plaats in het eindklassement, achter de Britse Lizzy Priest. Jos Corsten stond na de derde plaats in de dressuur en de marathon op de tweede plaats in het tussenklassement, maar liep te veel fouten op in de vaardigheid en sloot de wedstrijd af met de derde plaats.

Jos Corsten (Foto: Marja Angenent)