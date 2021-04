Bruno Kellinghusen overleden

Bruno Kellinghusen groeide op tussen de paarden en raakte op jonge leeftijd besmet met de passie van het mennen door zijn vader. Op zevenjarige leeftijd reed hij al met een enkelspan paard. Halverwege de jaren zeventig won hij voor het eerst de Deutsche Fahr-Derby en nam deel aan wereld- en Europese kampioenschappen. Hij behaalde talrijke nationale en internationale successen in de vierspansport.

Na zijn sportcarrière focuste Bruno zich op het trainen van menners, was hij jury én parcoursbouwer.

Met zijn bedrijf leidde Bruno Kellinghusen talloze paardenhouders op. Daarnaast was hij handelaar, boer en eigenaar van een groot gespecialiseerd bedrijf met mensportproducten.

Van 1992 tot 1996 behartigde hij de belangen van de menners als woordvoerder in het mencomité van het Duits Olympisch Comité voor Paardensport (DOKR) en begeleidde de tweespannen naar de Wereldkampioenschappen van 1995 als Chef d’equipe in Poznan. In 2007 ontving hij van de FN het bronzen Duitse Rijkruis.

Bron: FN