CAI 2* Bornem als opmaat voor het WK ponymennen

Met het WK ponymennen dat in september plaatsvindt in het vizier, kan deze wedstrijd door de Belgen worden gebruikt om te kunnen voldoen aan de kwalificatie-eisen die de Belgische hippische sportbond stelt. De oganisatie verwacht zeventig deelnemers uit België, Nederland, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Groot-Brittanië, Duitsland en Zweden. Vierspan ponymenner Tinne Bax en ‘thuisrijders’ Nico van Praet en Jeroen de Schutter zijn in ieder geval van de partij.

Tinne Bax: “Bornem is de perfecte wedstrijd om mee te nemen naar aanloop van het wereldkampioenschap en valt nog vroeg in het seizoen. Een aantal Belgische menners scoren internationaal heel goed, dus het is goed dat er in België weer een CAI is zodat ook het Belgische publiek kan genieten van onze mooie sport. Een CAI in eigen land kan een instapmoment zijn voor menners die nooit eerder een internationaal hebben gereden, zonder dat ze hier ver voor hoeven rijden en veel extra kosten moeten maken. Dit is ook belangrijk voor de toekomst van de Belgische mensport.”

Voor het publiek is er van alles te beleven, van een georganiseerde wandeling, een kinderdorp tot foodtrucks en een bierproeverij.

Het programma:

donderdag: Dressuur, dag 1

vrijdag: Dressuur dag 2

zaterdag: Marathon

zondag: Vaardigheid en prijsuitreiking

