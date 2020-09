CAI Chablis 2020: Bewogen editie

Bewogen editie

En wat wás het een bewogen editie. Nadat de dressuur op donderdag en vrijdag gereden werd, volgde zaterdag een technische marathon met meer dan genoeg keuzemogelijkheden. Iedereen stond op scherp en de verschillen in het klassement bleven vrij klein. De vaardigheid zou de kaarten dus kunnen husselen.

Geen handschoenen

Echter begon het in de nacht van zaterdag op zondag pijpenstelen te regen, wat de hele zondag aanhield. Na het verkennen van de vaardigheid die ochtend begonnen de enkelspan paarden om 9:00 uur. Deelnemer na deelnemer kwam doorweekt de piste binnen.

Saskia Siebers ging na de marathon aan de leiding maar liep 10 zure strafpunten op in de vaardigheid. “Ik reed een foutloos parcours maar kreeg 10 strafpunten omdat ik geen handschoenen droeg. Dat was een bewuste keuze vanwege het slechte weer. Het regende pijpenstelen toen we moesten rijden. In Nederland zijn de regels over het dragen van handschoenen veranderd, maar internationaal niet. Ik had ze gewoon moeten dragen.”

“Die strafpunten zijn echt heel erg jammer. Axel was in topvorm en we stonden er goed voor. Ik draai al zo lang mee in de sport, en alsnog maak ik zo’n simpele fout…”

Laure Philippot en Rudolf Pestman reden de vaardigheid foutloos binnen de tijd en eindigden daarmee op de eerste en tweede plaats. Kelly Houtappels-Bruder eindigde als derde en Saskia Siebers moest genoegen nemen met de vierde plaats in het eindklassement.

Saskia Siebers - Axel

Geen vaardigheid meer

De terreinen kregen het steeds zwaarder met de hoeveelheid water en daarom besloot de organisatie na afloop van de enkelspan paarden de wedstrijd af te gelasten.

Bij de tweespan paarden stond Franck Grimonprez na de marathon aan de leiding. Hij bleef bijna 11 punten voor op zoon en vader Stefan en Werner Ulrich, welke als tweede en derde eindigden. Ton Vreugdenhil volgde hen met minder dan 3 strafpunten en had daarmee misschien verschil kunnen maken in de vaardigheid. Nu bleef hij op de vierde plaats staan.

Katja Berlage eindigde op de eerste plaats bij de enkelspan pony’s, gevolgd door de Zwitserse Cédric Scherrer. Karolin Schettler maakte de top 3 compleet.

Bij de tweespan pony’s stond de Franse Jean Frederic Selle na de marathon op de eerste plek, gevolgd door landgenoten Carine Poentis en Antoine Jeanson. De Zwitserse Yannik Scherrer won de vierspan pony’s rubriek.

Bekijk hier de volledige uitslag.

Klik hier voor de fotoimpressie.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.