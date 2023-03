CAI Exloo: Debutanten scoren goed in de dressuur

De wedstrijd kenmerkt zich door veel nieuwkomers die vroeg in het seizoen deze internationale graadmeter gebruiken om zich alvast te kwalificeren. Eén van hen is regerend KNHS kampioen Klaas van de Sande. Met 40,43 won hij niet alleen de dressuur in de tweesterrenwedstrijd bij de enkelspan pony’s, hij scoorde ook het beste resultaat van de dag. Een mooie tweede plaats (48,79) was er voor Desiree van Lambalgen, die ook internationaal debuteert. Tussen de werkzaamheden voor het wedstrijdsecretariaat door, vond ze tijd om mee te rijden en hoe! Bij de enkelspan paarden in de tweesterrenwedstrijd was Shirley Moors de dressuurwinnares. Als enige in haar rubriek bleef ze net onder de 50 strafpunten.

Larissa Jansma reed een knappe proef met Dandy Jane

In de driesterrenwedstrijd bij de enkelspan paarden was er een Noorse dressuuroverwinning; Ingrid Hendriksson scoorde 45,56 strafpunten. Larissa Jansma werd knap tweede met Dandy Jane, de merrie waarmee haar vader ook al veel mooie resultaten heeft geboekt. Nu haar pony door een blessure een tijd uit de running was, nam Larissa de leidsels over. In Exloo rijdt ze haar eerste wedstrijd met dit paard. In de driesterrenwedstrijd bij de ponyenkelspannen was er een Nederlandse top 3. Marije Willemsen pakte de overwinning maar het verschil met de nummer 2, Henk Radstake, is minimaal (0,11). De derde plaats werd ingenomen door Els Broekman. Bij de paramenners boekte Francisca den Elzen het beste resultaat met 45,07.

Francisca den Elzen won de dressuur in de Para-rubriek

Last best

Vandaag reden de meerspannen hun dressuurproef. Rowan Timmer werd in de tweesterren tweespan pony’s door het jurycorps unaniem op kop gezet. In de driester won de Belg Hugues Pottier en Marijke Hammink won bij de vierspan pony’s. Jeugdtalent Joris Wouda reed de beste vierspanproef in de tweester.

In de driesterrenwedstrijd tweespan paarden was Tor van den Berge (AUS) de beste. Hij reed een mooie harmonieuze proef die beloond werd met 44,54. Stan van Eijk werd tweede. In de tweester scoorde de Duitse Anke Peters het best. De vierspan paarden vormden het slotnummer. Laatste starter IJsbrand Chardon was met 40,12 veruit de beste in deze rubriek.

De vernieuwde waterbak is één van de vaste marathonhindernissen

Gelijke omstandigheden

Morgen begint de wedstrijd al vroeg. Om 8.00 uur gaat de eerste deelnemer van start in de marathon, die een verkort A-traject heeft. Van de zes hindernissen zijn er 3 mobiele hindernissen en zijn 3 nieuwe vaste hindernissen opgenomen, waaronder de gerenoveerde waterpartij. De vernieuwde bodem van de vaste hindernissen maakt dat de weersomstandigheden er niet voor kunnen zorgen dat de ondergrond wordt ‘omgeploegd’. De mobiele hindernissen liggen op de zandbodem die al bewezen heeft zich goed te houden. Het belooft een lange en spannende marathondag te worden.

