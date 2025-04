CAI Exloo: Spannende ontknoping tijdens slotdag

Hoogtepunten van de wedstrijd

Ophelie Vegterlo wint tweespan pony’s 2*

Ophelie Vegterlo bewees haar klasse door met haar pony’s Goldsberg’s Calvin en Templedruid Santi de eindzege in de rubriek tweespan pony’s 2* te grijpen. Door foutloos te blijven en haar concurrente Lonneke van den Eijnden, die 9,18 strafpunten opliep, achter zich te laten, werd zij overtuigend winnares.

Andreas Bollingerfehr en Lui 86 in topvorm

De Duitser Andreas Bollingerfehr gaf na zijn ijzersterke marathonrit de overwinning niet meer uit handen. Met slechts 4,91 strafpunten in de vaardigheid won hij de rubriek pony enkelspan 2*. Lianne Bosma eindigde als tweede met Brownstables Ultimo Boss.

Ingmar Veneman triomfeert in Paramennen

De Drentse Ingmar Veneman kende een uitstekende wedstrijd en wist met haar paard Siglavy Linada constant te presteren. Dit leverde haar de overwinning op in deze rubriek.

Saskia Siebers zegeviert met Noxander

In de rubriek enkelspan paarden 2* zette Saskia Siebers een sterke prestatie neer met haar 7-jarige paard Noxander. Met slechts 2,87 strafpunten voor tijdsoverschrijding won zij de wedstrijd voor de Franse Julien Delorme met Aleja de Mesenguy.

Saskia was erg enthousiast over de bodem van de dressuur en vaardigheid. De marathon was mooi en fijn voor de paarden met voldoende alternatieven, waardoor er voor ieder wat wils was. Saskia kende een super wedstrijd met haar twee 7-jarige paarden. Ze was blij dat ze er twee te rijden had, omdat ze de flow van de eerste rit kon gebruiken voor haar tweede paard of direct aanpassingen kon testen. “Ik had het gevoel dat ik twee wedstrijden in één reed,” aldus een nagenietende Saskia Siebers.

Anna Christmann groeit naar eindoverwinning

Hoewel de Zweedse Elise Strauss en Sir James vandaag de vaardigheid wonnen, presteerde de Franse Anna Christmann met Unic Eye D’Ihia elke dag beter. Haar sterke optreden bezorgde haar de eindzege in de rubriek enkelspan pony’s 3*.

Rowan Timmer en Jelmer Chardon pakken de winst

Rowan Timmer gaf na een snelle marathon de overwinning niet meer uit handen en won de rubriek tweespan pony’s 3* met Matcho en Tumtum. Jelmer Chardon was oppermachtig in de rubriek tweespan paarden 2*, door alle dagen als sterkste te eindigen.

Droomdebuut voor Anne Okkema

Anne Okkema beleefde een fantastisch internationaal debuut in Exloo. Na een sterke dressuurproef, een uitstekende marathon en een foutloze vaardigheid won hij overtuigend de rubriek vierspan paarden 2*.

Marijke Hammink domineert vierspan pony’s 3*

Regerend wereldkampioen Marijke Hammink bevestigde haar status door alle onderdelen van de wedstrijd te winnen. Met een foutloze en strakke vaardigheid was haar eindzege in de rubriek vierspan pony’s 3* een feit.

Marijke kijkt tevreden terug op het weekend: “Het was een super georganiseerde wedstrijd, we hebben drie fijne onderdelen kunnen rijden. Ik had een nieuwe pony mee in de dressuur en de marathon en dit pakte super uit. We kijken zeer tevreden terug op het weekend!”

Nederlanders excelleerden in tweespan paarden 3*

Erik Evers won de vaardigheid met Impuls en Nero, terwijl Stan van Eijk met Deniro en Don Briano tweede werd. Dankzij zijn constante prestaties won Van Eijk uiteindelijk de eindzege in deze sterke rubriek.

Tony Ecalle en Edwin van der Graaf sluiten af met winst

Ondanks twee gevallen balletjes in de vaardigheid wist Tony Ecalle met Kensington dankzij zijn uitstekende dressuur- en marathonresultaten de eindoverwinning in enkelspan paarden 3* te pakken. In de rubriek vierspan paarden 3* ging de eindzege naar Edwin van der Graaf, na een derde plaats in de dressuur, een tweede plaats in de marathon en een overwinning in de vaardigheid.

