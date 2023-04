CAI Kronenberg: Geen veranderingen kopposities na marathon

Na de marathon vandaag bleven alle kopposities na de dressuur ongewijzigd. In het overige klassement waren wel veel verschuivingen

Marathonspecialist Koos de Ronde (NED) was vandaag onverslaanbaar. Hij wist drie punten afstand te houden tot de nummer twee, Jérôme Voutaz (SUI). Koos klom daarmee van de zevende naar de tweede plaats. IJsbrand Chardon wist zijn koppositie na de dressuur met zijn zevende plaats in de marathon vast te houden. Het gat tot de nummer drie, Georg von Stein (GER), is maarliefst tien punten.

Ook Martin Holle (HUN) wist de eerste plaats vast te houden. Hij staat na de marathon dertien punten los van zijn concurrentie. Max Berlage won vandaag de marathon en klom daarmee naar de tweede plaats. Francois Dutilloy maakt de top drie compleet.

Bert van den Bosch (BEL) won gister de dressuur van de 3* vierspan pony’s en werd vandaag tweede in de marathon. Hij hield zijn koppositie dus ook vast. Tinne Bax (BEL) staat op de tweede plaats, gevolgd door Hendrik-Jan Beekhuiszen.

Ook bij de tweespan pony’s staat de winnaar van de dressuur naar de marathon nog bovenaan. Jean Frederic Selle (FRA) staat iets minder dan twee punten voor op Nathalie van der Ende (NED). Sietske Flobbe (NED) staat momenteel op de derde plaats.

Vaardigheid

De 2* enkelspan paarden reden vandaag als eerste de vaardigheid. Jens Larsson (SWE) bleef na zijn overwinning in de dressuur dubbel foutloos en werd daarmee tweede. Hiermee houdt ook hij zijn koppositie vast. Shirley Moors (NED) liep 0.92 strafpunten op voor tijd en klom daarmee van de vierde naar de tweede plaats. Wilbrord van den Broek (NED) staat nu derde.

Bij de paramenners gaat Ingmar Veneman (NED) nu aan de leiding. Zij wordt gevolgd door Freddy Soete, die vandaag dubbel foutloos bleef. Emma Golding (IRL) staat op de derde plaats in het tussenklassement.

Bij de 2* vierspan pony’s en bij de 2* enkelspan pony’s staan Joris Wouda (NED) en Kai Maria Schleicher (GER) na de vaardigheid nog steeds bovenaan. Bij de 2* tweespan pony’s klom Dexter Biersteker van de tweede naar de eerste plaats met zijn dubbel foutloze ronde.

Ook de 3* enkelspan pony reden vandaag de vaardigheid. Anna Christmann (FRA) wist als enige dubbel foutloos te blijven en klom daarmee van de twaalfde naar de zesde plaats. Karin Heuser (SUI) staat na haar tweede plaats in de dressuur en haar vijfde plaats in de vaardigheid bovenaan. Marloes van ’t Veld (NED) en Berengere Cressent (FRA) maken het podium van de tussenstand compleet.

Bij de 3* enkelspan paarden moest Clement Deschamps (FRA) de eerste plaats afstaan aan Ingrid Hendriksson (SWE). Peter Zeegers klom met één gevallen bal van de vierde naar de derde plaats in het eindklassement.

