CAI Kronenberg generale repetitie WK tweespannen 2021

De mensportfans kunnen de prestaties van de deelnemers tijdens deze mei-editie helaas niet van dichtbij volgen, maar hopelijk kan er in september wel live genoten worden van prachtige mensport.

“Dit aantal overtreft al onze verwachtingen,” vertelt Horse Driving Kronenberg-voorzitter Peter Goumans. “We hadden op zo’n 120 deelnemers gerekend, dat het er zo veel meer zijn geeft wel aan hoeveel zin iedereen weer heeft om een wedstrijd te rijden.”

Deelnemers

De organisatie had voor de sluiting van de inschrijving de strenge, door de overheden opgelegde maatregelen gecommuniceerd zodat iedereen goed wist, waar ze aan moeten voldoen. Zo is het aantal personen per menteam beperkt en moet iedereen bij aankomst worden getest op Covid-19.

De rubriek tweespan paarden is met 40 deelnemers het populairst. Onder hen bevindt zich regerend Wereldkampioen Martin Hölle uit Hongarije. De sympathieke menner bereidt zich in Nederland voor op het wedstrijdseizoen: “Ik ben heel blij dat Kronenberg doorgaat en ik hoop dat hierna nog vele wedstrijden volgen.”

Ook de Nederlandse tweespanrijders zijn sterk vertegenwoordigd met onder andere WK-ambassadeur Stan van Eijk en oud-Wereldkampioen Harrie Verstappen.

Ook in de overige rubrieken regent het namen van toppers als Saskia Siebers, IJsbrand Chardon, Bram Chardon en Boyd Exell.

Noteer alvast in je agenda: vrijdag 14 mei start de kaartverkoop voor het WK tweespannen Limburg 2021!