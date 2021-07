CAI Le Pin: podium voor Rodinde Rutjens, Rudolf Pestman en Joey van der Ham

Pony's

Bij de enkelspan pony’s slechts één Nederlandse deelnemer: Marloes van ’t Veld tussen de hoofdzakelijk Franse deelnemers. Toch gingen de twee hoogste podiumplaatsen naar twee Belgische rijders, marathonwinnaar Sebastien Pallen en Gilles Pirotte. Marloes behaalde uiteindelijk de veertiende plaats.

Rodinde Rutjens had een uitstekend weekend in de rubriek tweespan pony’s met veel Nederlandse en Belgische deelnemers. Ze won de wedstrijd en zette met Brody en Bruno, een span dat pas voor de tweede keer samen op wedstrijd is, de dressuur op haar naam. De marathon bleek, mede door de heuvelachtige omgeving, erg zwaar. Rodinde kreeg in de laatste drie hindernissen een langdurige zware regenbui met onweer te verduren, maar ze vocht zich een weg naar haar tweede overwinning, vlak voor Nathalie van den Ende. Op Facebook is de regerend wereldkampioene vol of over haar pony’s: “Mijn ‘mannen’ bleven in de hindernissen vechten tot het einde en wonnen ook de marathon! Vaardigheid een balletje, dat konden we makkelijk hebben. Uiteindelijk de wedstrijd gewonnen. Wat ben ik trots, ze doen het toch maar even!”

De vaardigheid werd gewonnen door de Franse Louise Fillon voor Melanie van de Bunt. In het eindklassement moesten Nathalie en Melanie de Française ook voor zich dulden, ze werden respectievelijk derde en vierde.

Bij de vierspan pony’s was de Belgische Tinne Bax in alle onderdelen oppermachtig en liet de concurrentie met een straatlengte achter. Op de tweede plaats ook een Belg, Julien Vanhoenacker, maar het brons ging naar Joey van der Ham met een knappe tweede plaats in de vaardigheid.

Rodinde Rutjens

Paarden

Rudolf Pestman had ook een zware kluif aan de marathon. Na een nette derde plaats in de dressuur, moest Diesel op zijn tanden bijten in het pittige marathonparcours van Le Pin. Hij wist de schade desondanks beperkt te houden en revancheerde zich in de vaardigheid met een foutloze rit en ruim vier seconden sneller dan de nummer twee, de Fransman Clement Deschamps. In het eindklassement eindigde Rudolf nipt achter de Luxemburgse Marie Schiltz, die hem na de vaardigheidsproef waarin ze tiende werd door een tijdstraf, nog maar net voor wist te blijven.

Klik hier voor alle resultaten

Klik hier voor de fotoalbums

Rudolf Pestman

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.