CAI Pisecne 2025 gaat niet door

De reden voor de afgelasting is de verspreiding van mond-en-klauwzeer in de regio van de wedstrijd. Deze ziekte is zeer gevaarlijk voor koeien en varkens. Omdat er veel koeienstallen in de directe omgeving van de wedstrijd in Pisecne zijn, is er uit voorzorg besloten geen risico te nemen en de wedstrijd af te gelasten.

Bron: Driving.pl