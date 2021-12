CAI3* Oirschot 2022 generale repetitie voor het WK

Nationale en internationale menners krijgen komend jaar op de terreinen van Bert Brans al de kans om de nodige ervaring op te doen. Van 14 tot en met 17 juli wordt onder de naam Pony Driving Oirschot 2022 sponsored by ISAH een twee- en driesterrenwedstrijd georganiseerd. Aan deze gecombineerde CAI2* en CAI3* wedstrijd kunnen maximaal 90 aanspanningen deelnemen.

WK ponymennen 2023

Het Wereldkampioenschap voor enkel-, twee- en vierspan pony’s wordt van 30 augustus tot en met 3 september 2023 gehouden. Na het WK in Breda 2015 wordt het de tweede keer dat Nederland gastheer is van het WK ponymennen.

De organisatie in handen is van de Stichting Span. Deze stichting heeft al de nodige ervaring met het organiseren van samengestelde menwedstrijden met deelnemers uit binnen- en buitenland. De afgelopen drie jaar verzorgde zij al het Nederlands kampioenschap voor de ponymenners.

Veel waardering

Bert Brans, eigenaar van Steenhof Stables, is verguld met deze toewijzing: “De afgelopen jaren hebben we veel waardering van de ponymenners gekregen voor onze wedstrijden. Daarom hebben we het aangedurfd ons kandidaat te stellen voor het WK 2023. Het is geweldig dat het is gelukt! We zijn al gestart met de voorbereidingen, want er komt heel wat bij kijken.”