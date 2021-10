CAIO 4* Pau is van start

De landenwedstrijd wordt, net als tijdens het WK Pau 2020, tegelijkertijd met de CCI 5* -wedstrijd (Eventing) georganiseerd.

De 22 deelnemers starten morgen om 10.00 uur met de dressuur. De twee Nederlandse deelnemers, Joop Gommers en Rudolf Pestman, komen respectievelijk om 11.43 uur en 12.54 uur in de ring.

Het evenement is op verschillende manieren live te volgen: via het televisiekanaal Horse & Country, de facebookpagina van de organisatie Les Étoiles de Pau en via de FEI – facebookpagina.

Vrijdag hebben de menners vrij, en rijden de eventing-ruiters hun dressuurproef. Anders dan gewoonlijk rijden de menners op zaterdag het vaardigheidsparcours en op zondag de spectaculaire marathon, waarbij uiteraard veel publiek verwacht wordt. Het programma is omgedraaid om de bezoekersaantallen (bij eventing is de cross op zaterdag het drukst bezocht), over twee dagen te spreiden.

Klik hier voor het fotoalbum van de veterinaire keuring

Klik hier voor de startlijsten, uitslagen en de facebook-pagina van Les Étoiles de Pau

Rudolf Pestman